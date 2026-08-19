Контролисани термоизолациони производи у БиХ: Чак 75 одсто није усклађено са прописима

Аутор:АТВ редакција
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Агенција за надзор над тржиштем БиХ и тржишне инспекције Републике Српске и Федерације БиХ установиле су да од контролисаних осам различитих типова термоизолационих производа за зграде, шест типова или 75 одсто није било усклађено са законима о грађевинским производима.
Током провођења проактивног надзора од 28. октобра 2025. године до 26. јуна извршено је 11 инспекцијских контрола које су се заснивале на административној провјери документације, визуелној провјери производа и лабораторијском испитивању, објавила је Агенција.
Ово је један од два проактивна надзора грађевинских производа, обухваћених законима о грађевинским производима у Републици Српској и ФБиХ чија је примјена почела у 2025. години.
Највећи проблем представљала су одступања у самом квалитету материјала. Најчешће утврђене неусклађености односиле су се на резултате лабораторијских испитивања који су јасно показали да стварне вриједности испитиваних особина производа не одговарају онима које су наведене на декларацији.
Поред тога, инспектори су забиљежили и административне пропусте, попут непотпуне ознаке сукладности и недостатка изјаве о сукладности.
Као директан резултат ових инспекцијских мјера, трговци и произвођачи су морали извршити усклађивање за чак 19.636 комада термоизолационих производа. Строге мјере резултирале су и повлачењем 11 комада производа са тржишта, док је додатних 11 комада производа у потпуности уништено.
(Мондо)
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