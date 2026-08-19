Logo

До краја августа исплата једнократне помоћи за пензионере у Српској

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 10:57

Коментари:

0
Новац
Фото: ATV

Министар финансија Републике Српске Зора Видовић најавила је данас да ће једнократна помоћ за пензионере у Српској бити исплаћена до краја августа и истакла да се разматра могућност да се у наредном периоду покушају обезбиједити и додатна средства.

"Правимо анализе и вјерујем да ћемо нешто успјети", рекла је Видовићева и додала да ће увећане пензије бити исплаћене у септембру.

Подсјетила је да је Српска повећала и борачка давања, а да је и у наредној години планирано њихово повећање.

Видовићева је напоменула да је Република Српска ове године покренула највећи инвестициони циклус до сада и да је средства добило око 59 градова и општина у Српској.

Она је рекла да су капитална улагања у инфраструктуру градова и општина око 215 милиона КМ, наводећи да је за пројекте од државног значаја издвојено 500 милиона КМ, а да се највећи број односи на здравство.

Новац, плаћање

Друштво

Када се умањује плата током боловања и ко је исплаћује

"За здравство је издвојено око 200 милиона марака, за школство око 80 милиона КМ. Мимо тога имамо још много пројеката", изјавила је Видовићева за РТРС.

Додала је да је укупан инвестициони циклус који је покренут, и који би требало да буде завршен у наредне три године, вриједан седам милијарди и 400 милиона КМ.

"То је највећи инвестициони циклус Српске до сада и износи 37 одсто бруто домаћег производа који ће бити остварен у овој години", рекла је Видовићева за РТРС.

Она је навела да се у рехабилитацију путева улаже 400 милиона КМ, а да се у ауто-путеве улаже око милијарду и 800 милиона КМ. "Све трасе од Добоја до Раче су уговорене и почињу да се раде. Радиће се и ауто-пут Бањалука – Мркоњић Град", каже Видовићева.

Према њеним ријечима, велики инвестициони циклус дешава се и у електропривреди Српске и гасној инфраструктури, а укупна улагања у енергију су око три и по милијарде КМ.

Видовићева истиче да буџет Републике Српске годинама измирује све обавезе редовно и да је Српска запажена захваљујући таквом понашању.

"Овај инвестициони циклус говори да је Српска изузетно финансијски стабилна јер мало која држава може да обезбиједи овакав циклус инвестирања", рекла је Видовићева и додала да се очекује и много већи број страних инвеститора.

Говорећи о добијању кредитног рејтина Б стабилан, Видовићева је рекла да је то велики напредак јер он значи да се на вријеме могу измиривати обавезе.

Када је ријеч о РТРС-у, Видовићева је нагласила да Република Српска неће дозволити да РТРС, као њен симбол, дође у проблеме и да запослени немају плате.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пензионери

Пензија

Зора Видовић

Исплата пензија

Коментари (0)

Више из рубрике

Врућине

Друштво

Поново се најављују температуре преко 40 степени

1 ч

0
Новац, плаћање

Друштво

Када се умањује плата током боловања и ко је исплаћује

1 ч

0
Временска прогноза: Залазак сунца

Друштво

Већи дио БиХ под упозорењем: Објављена прогноза до недјеље

3 ч

0
Сунце

Друштво

Каква нас зима очекује ако је на Преображење сунчано?

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

32

Суспендован Ник Кирјос: Позитиван на кокаин

11

30

Полиција приликом претреса пронашла канабис и спид

11

22

Крај љета често исцрпи организам: Како се вратити у ритам

11

15

Србин нападнут на Пагу: Приведена двојица хрватских држављана

11

15

Без плана: Шта се деси када на годишњи одмор кренете „без плана“

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима