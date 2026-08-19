До краја августа исплата једнократне помоћи за пензионере у Српској

Аутор:АТВ редакција
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Министар финансија Републике Српске Зора Видовић најавила је данас да ће једнократна помоћ за пензионере у Српској бити исплаћена до краја августа и истакла да се разматра могућност да се у наредном периоду покушају обезбиједити и додатна средства.
"Правимо анализе и вјерујем да ћемо нешто успјети", рекла је Видовићева и додала да ће увећане пензије бити исплаћене у септембру.
Подсјетила је да је Српска повећала и борачка давања, а да је и у наредној години планирано њихово повећање.
Видовићева је напоменула да је Република Српска ове године покренула највећи инвестициони циклус до сада и да је средства добило око 59 градова и општина у Српској.
Она је рекла да су капитална улагања у инфраструктуру градова и општина око 215 милиона КМ, наводећи да је за пројекте од државног значаја издвојено 500 милиона КМ, а да се највећи број односи на здравство.
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"За здравство је издвојено око 200 милиона марака, за школство око 80 милиона КМ. Мимо тога имамо још много пројеката", изјавила је Видовићева за РТРС.
Додала је да је укупан инвестициони циклус који је покренут, и који би требало да буде завршен у наредне три године, вриједан седам милијарди и 400 милиона КМ.
"То је највећи инвестициони циклус Српске до сада и износи 37 одсто бруто домаћег производа који ће бити остварен у овој години", рекла је Видовићева за РТРС.
Она је навела да се у рехабилитацију путева улаже 400 милиона КМ, а да се у ауто-путеве улаже око милијарду и 800 милиона КМ. "Све трасе од Добоја до Раче су уговорене и почињу да се раде. Радиће се и ауто-пут Бањалука – Мркоњић Град", каже Видовићева.
Према њеним ријечима, велики инвестициони циклус дешава се и у електропривреди Српске и гасној инфраструктури, а укупна улагања у енергију су око три и по милијарде КМ.
Видовићева истиче да буџет Републике Српске годинама измирује све обавезе редовно и да је Српска запажена захваљујући таквом понашању.
"Овај инвестициони циклус говори да је Српска изузетно финансијски стабилна јер мало која држава може да обезбиједи овакав циклус инвестирања", рекла је Видовићева и додала да се очекује и много већи број страних инвеститора.
Говорећи о добијању кредитног рејтина Б стабилан, Видовићева је рекла да је то велики напредак јер он значи да се на вријеме могу измиривати обавезе.
Када је ријеч о РТРС-у, Видовићева је нагласила да Република Српска неће дозволити да РТРС, као њен симбол, дође у проблеме и да запослени немају плате.
(СРНА)
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