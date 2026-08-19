Екс-ју земља набавља три хиљаде ракета

Аутор:АТВ редакција
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Министарство одбране Словеније набавља 3.000 ракета ваздух-земља домета 3.000 метара. Првих 1.500 комада требало би да буде испоручено 2028, а остатак 2029. године.
Словеначко министарство одбране јавним конкурсом набавља 3.000 ракета ваздух-земља. Војска би нову муницију требало да добије током 2028. и 2029. године.
Како наводе у министарству, набавка представља редовно допуњавање залиха борбених средстава за ваздухопловство Словеначке војске. Цијена ракета за сада није позната, пишу словеначки медији.
Ваздухопловство словеначке војске користиће оружје домета 3.000 метара за непосредну ватрену подршку копненим снагама војске и савезника. Пилоти и контролори здружених дејстава редовно ће користити ракете и за обуку и вјежбе.
Испорука првих 1.500 комада се очекује током 2028. године, док би добављач преосталих 1.500 комада требало да испоручи годину дана касније, поручили су из министарства.
Финансијски план словеначке војске за 2028. и 2029. годину већ укључује средства за ову набавку. Такође, пројекат набавке муниције уврштен је у план развојних програма, који је саставни дио буџетске документације, навели су у министарству.
Министарство не открива вриједност набавке, јер је поступак јавне набавке тренутно још у току, саопштено је.
У министарству објашњавају да набавка није непосредно повезана са обавезама државе према НАТО-у у вези са повећањем издвајања за одбрану на два одсто бруто домаћег производа. Држава, наиме, само редовно допуњава постојеће залихе муниције. Надлежни су одлуку о почетку набавке донијели 2. марта ове године и пројекат уврстили у државни план развојних програма.
Министарство одбране недавно је продужило рок за подношење понуда до 2. септембра. Нови датум одређен је након што је један од потенцијалних понуђача преко портала јавних набавки затражио продужење рока, објаснили су у министарству.
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