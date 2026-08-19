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Осумњичени за саботажу ''Сјеверног тока'' ухапшен у Хрватској

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 12:42

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Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Фото: Pexels/Kindel Media

Украјинац осумњичен за директно учествовање у саботажи гасовода "Сјеверног тока" у Њемачкој ухапшен је у Хрватској и биће изручен њемачким властима, саопштено је из Федералног тужилаштва Њемачке.

У саопштењу се наводи да ће се Украјинац, идентификован као Владимир З, након изручења појавити пред Федералним судом правде у Њемачкој.

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Из Тужилаштва наводе да је ухапшени професионални возач, те да је осумњичен за директну саботажу и сматра се да је био дио ронилачког тима који је поставио експлозив на цијеви.

(Срна)

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Тагови :

Хрватска

хапшење

Сјеверни ток

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