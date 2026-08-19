Осумњичени за саботажу ''Сјеверног тока'' ухапшен у Хрватској

Аутор:АТВ редакција
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Украјинац осумњичен за директно учествовање у саботажи гасовода "Сјеверног тока" у Њемачкој ухапшен је у Хрватској и биће изручен њемачким властима, саопштено је из Федералног тужилаштва Њемачке.
У саопштењу се наводи да ће се Украјинац, идентификован као Владимир З, након изручења појавити пред Федералним судом правде у Њемачкој.
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Из Тужилаштва наводе да је ухапшени професионални возач, те да је осумњичен за директну саботажу и сматра се да је био дио ронилачког тима који је поставио експлозив на цијеви.
(Срна)
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