Појавила се вијест да је Ђоковић донирао 300.000 евра за Омиш, Хрвати бијесни: "Сад би Томпсон требало да..."

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Посљедњих дана на друштвеним мрежама појавила се незванична информација да је најбољи српски тенисер Новак Ђоковић наводно донирао 300.000 евра за Омиш, који је недавно погођен стравичним пожаром. Ипак, ни сам Ђоковић, као ниједан релевантан извор, нису потврдили ову информацију, па је све остало на нивоу гласина.
Сада је ТВ Далмација одлучила да оде корак даље, па су њихови новинари прошетали улицама Сплита и питали грађане да ли вјерују да је Новак донирао новац.
Једна од госпођа које су одлучиле да говоре пред камерама одмах је поменула Луку Модрића.
"Па боље него што су наши богаташи, као на примјер Лука Модрић. То сам ја уочила, и још неких наших богатих фудбалера који су отишли лијепо, и Ракитић отишао за Севиљу, а овај, то је за мене лијепо. Баш лијепо. Као оно Срби-Хрвати, али је дао стварно, то је за мене хумано. Мени се плаче од овога како се понашају. Леже на милионима, ја сам пензионерка, ја бих исто помогла и дала бих. Ја сам хтјела ићи тамо однијети уља и однијети нешто што треба, знате. Али баш стварно, то је за мене за сваку похвалу".
Било је и оних који су прилично љутито прозвали Марка Перковића Томпсона.
"Знате шта има ново? Ко се истиче на оном Инстаграму и на Фејсбуку да га лајкују, то су за мене бахати људи. А ја се истичем само кад од парчета хљеба дам теби пола, себи оставим пола. Сви они троје што ја гледам на Фејсбуку и на Инстаграму, то су бахати људи. Ја не волим бахатост, ја волим сиротињу и помогнем колико могу. А највише истичем то да би Томпсон сад требало да покаже да је он Томпсон, па да лијепо своју кесу одријеши и да онима тамо, јер некад је он био сиротиња, па нека да њима, а не само да се хвали. Имам алергију на њега зато што ми се не допада како он даје".
Тенис
Ђоковић у Црној Гори у друштву најљепше српске докторке
Ипак, било је и оних који нису повјеровали у поменуту вијест.
"Апсолутно не вјерујем томе да је то било. Ето, ништа друго".
"Па ја сам то прочитала на друштвеним мрежама, али нисам била сигурна, зато нисам хтјела коментарисати јер не знам да ли је то нека "патка" или шта. Још увијек није службено потврђена информација, али ако јесте, свака му част. Мени је иначе драг Ђоковић. Мислим, ја гледам људе као људе, а не ко је шта, мислим која нација. Тако да ми је то сасвим у реду и хвала му".
Хроника
Потресна исповијест Николине Славнић: Наишао пламен и сестра Драгана је само нестала
Наравно, било је и оних који су се одушевили.
"То је човјек који је генијалан сам по себи, позитиван. Од њега се то могло очекивати", рекао је један од пролазника.
(Телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
22
57
22
41
22
40
22
13
22
12
Тренутно на програму