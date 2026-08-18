Logo

Мушкарац ножем насрнуо на малољетнике у центру града

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
18.08.2026 21:23

Коментари:

0
Мушкарац ножем насрнуо на малољетнике у центру града

Вечерас се догодио напад у центру Прокупља, када је, како се сумња, мушкарац напао двојицу малољетника.

Све се догодило на раскрсници код Основне школе “Никодије Стојановић Татко”, преносе медији.

Како свједоче грађани који су се у том моменту нашли на улици, нападач је наводно из чиста мира пришао малољетницима, викао како су му убили брата и извадио нож, те кренуо на њих.

– Брзо се све десило. Само се чула вика и полицајци су се у секунди створили, срећом – каже очевидац, пише Курир.

Додаје да су одмах ухапсили нападача и одвели га у полицијску станицу која је на педесетак метара од самог догађаја.

Подијели:

Таг :

Прокупље

Коментари (0)

Више из рубрике

Нападнути Срби у Хрватској: Масовна туча усред ноћи

Регион

Нападнути Срби у Хрватској: Масовна туча усред ноћи

2 ч

0
Драма у Хрватској: Затвореник побјегао полицији!

Регион

Драма у Хрватској: Затвореник побјегао полицији!

5 ч

0
Невријеме бура море

Регион

На Корчули снимљена пијавица

6 ч

0
Инстаграм лого

Регион

Кажњен са 600 евра због Инстаграм сторија: Ево шта је било у објави

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

48

Соња Белина пронађена мртва

21

35

Помирили се Карлеуша и Тошић: Снимљени заједно у ресторану

21

27

Пропао трансфер Вање Милинковића Савића у Јувентус

21

23

Мушкарац ножем насрнуо на малољетнике у центру града

21

09

УЖИВО: Битно, 18.08.2026.

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима