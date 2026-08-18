Мушкарац ножем насрнуо на малољетнике у центру града

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Вечерас се догодио напад у центру Прокупља, када је, како се сумња, мушкарац напао двојицу малољетника.
Све се догодило на раскрсници код Основне школе “Никодије Стојановић Татко”, преносе медији.
Како свједоче грађани који су се у том моменту нашли на улици, нападач је наводно из чиста мира пришао малољетницима, викао како су му убили брата и извадио нож, те кренуо на њих.
– Брзо се све десило. Само се чула вика и полицајци су се у секунди створили, срећом – каже очевидац, пише Курир.
Додаје да су одмах ухапсили нападача и одвели га у полицијску станицу која је на педесетак метара од самог догађаја.
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