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Нападнути Срби у Хрватској: Масовна туча усред ноћи

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 19:18

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Нападнути Срби у Хрватској: Масовна туча усред ноћи

На острву Паг у Хрватској су током ноћи понедјељка на уторак 18. августа нападнута двојица држављана Србије, јавља "Индекс". У питању су младићи старости 21 и 24 године који су задобили повреде у тучи.

Осумњичено је више млађих мушкараца, али још увек нема званичних информација надлежних органа. Млади држављанин Србије (21) обратио се љекарима, док тренутно није познат степен повреда старијег Србина.

Полиција сумња на тројицу мушкараца да су их напали. Истрага је у току.

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Тагови :

Туча

Срби

Хрватска

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