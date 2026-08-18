Нова правила при уласку у Хрватску и друге земље ЕУ

Аутор:АТВ редакција
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Ако желите избјећи непријатности на уласку у Хрватску, важно је знати за правила која се примјењују од 26. марта 2026. године.
Многи путници појам "готовина" на граници повезују само с новчаницама које носе у новчанику или пртљагу. Међутим, хрватски прописи о уносу и износу готовине обухватају и неке мање очигледне облике новца и средстава плаћања.
Међу њима су и одређене картице с унапријед уплаћеним средствима. Због тога је важно разликовати обичну банковну картицу од припејд картице, посебно за путнике који из Босне и Херцеговине улазе у Хрватску.
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У категорију готовине, према тим правилима, спадају и новчанице и кованице, одређене врсте чекова, путнички чекови, задужнице и новчани налози. Обухваћени су и одређени златници, као и златне полуге, зрнца и грумени прописане чистоће.
За путнике је посебно важно нагласити да се ова правила не односе на новац који се налази на уобичајеном банковном рачуну. Ако неко на стандардној дебитној картици има, на примјер, 15.000 или 30.000 евра, то само по себи не значи да преко границе физички преноси тај износ у готовини.
Прописи о припејд картицама односе се на другачију врсту финансијског инструмента.
Према Уредби Европске уније 2018/1672, припејд картица је неноминална картица која похрањује новчану вриједност или омогућава приступ средствима која се могу користити за плаћање, куповину робе и услуга или замјену за новац, а притом није повезана с банковним рачуном.
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Управо могућност да се велика вриједност физички пренесе преко границе у облику малог предмета један је од разлога због којих су овакви инструменти предмет царинских контрола.
Према тренутно објављеним информацијама Хрватске Царинске управе, свака физичка особа која при уласку у Европску унију или изласку из ње са собом носи готовину у вриједности од 10.000 евра или више, односно противвриједност тог износа у другој валути или другим средствима плаћања, дужна је тај износ пријавити царинском службенику.
То значи да путници не би требали обраћати пажњу само на број новчаница које имају код себе, већ и на друга средства која се, према прописима, сматрају готовином.
Практично, особа која из Босне и Херцеговине улази у Хрватску и са собом носи већу количину новца, злато или одговарајућу припејд картицу не би требала аутоматски закључити да се праг од 10.000 евра односи искључиво на новчанице.
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Хрватска Царинска управа наводи да се готовина може пријавити путем прописаног обрасца, који је могуће електронски испунити и послати прије доласка или одштампати и предати царинском службенику на граничном царинском уреду.
Образац се може испунити и директно на граничном пријелазу, а доступан је на хрватском и енглеском језику.
Царинска управа је и током 2026. године објавила више случајева непријављеног уноса готовине преко границе, уз изречене новчане казне, што додатно показује колико је важно поштовати обавезу пријаве износа од 10.000 евра или више, преноси "Аваз".
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