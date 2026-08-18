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Узнемирујуће: Појавио се снимак пуцњаве у школи

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 09:54

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Пуцњава у школи на Филипинима
Фото: Screenshot / X

У католичкој школи у граду Замбоанга на југу Филипина догодила се пуцњава у којој је ученик убио другог ђака, а потом себи одузео живот.

На једном од снимака, који је очигледно направио неко од ученика док је напад још трајао, виде се дјеца како леже на поду учионице и покушавају да се сакрију испод школских клупа.

Други снимак приказује ученике који у паници истрчавају из школе. Убрзо се чују пуцњи, док се на тераси на посљедњем спрату види особа за коју се верује да је нападач.

Према наводима који су се појавили на интернету, осумњичени ученик идентификован је као Наел Џалани.

Пиштољ унио право у учионицу

Градоначелник Замбоанге Кимер Адан Оласо рекао је локалном радију да је ученик успио да у школу прокријумчари пиштољ калибра 45.

Прва мета, према његовим ријечима, био је наставник који је сједио за катедром.

"Након тога, осумњичени је прешао у другу учионицу и пуцао на ученика који је касније преминуо", рекао је Оласо.

Нападач је наставника промашио, али је потом отишао у другу учионицу, гдје је погодио ученика који је подлегао повредама.

На интернету се појавио и снимак који је, како се наводи, сам нападач преносио уживо. На њему се види цијев пиштоља док се креће школским ходником, након чега се чује пуцњава.

Друга пуцњава у школи за само два мјесеца

Напад у Замбоанги догодио се свега око два мјесеца након још једне пуцњаве у школи на Филипинима.

У средњој школи у граду Таклобан, у централном дијелу земље, тада су убијена три ученика, док је још 20 људи рањено.

Би-Би-Си подсјећа да су за тај напад била осумњичена двојица тинејџера, а за једног од њих је наведено да је редовно играо изразито насилну онлајн игру.

Најновији напад поново је потресао Филипине, а снимци дјеце која покушавају да се сакрију по учионицама показују какав је хаос настао док је наоружани ученик пролазио кроз школску зграду.

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Тагови :

Пуцњава

Филипини

Школа

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