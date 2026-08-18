Жена се породила усред разорног потреса: Беба добила име које значи 'земљотрес'

Аутор:АТВ редакција
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Док се тло око ње тресло, рушећи куће, зграде и мостове у источној Индонезији, Марија Флорида Ного Келен рађала је ћерку.
Ова тридесетдеветогодишњакиња је хитно подвргнута царском резу у тренутку када су земљотрес јачине 7,7 степени и низ накнадних потреса пустошили провинцију Источна Нуса Тенгара, што представља најтежу катастрофу која је погодила земљу од 2022. године.
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Упркос подрхтавању тла и погоршању њеног здравственог стања, успјела је да на свијет донесе своје четврто дијете.
"Нисам се плашила током операције", рекла је Марија, која живи у области Нагекео, близу епицентра земљотреса. "Морала сам да останем здрава због своје дјеце."
Порођај се обавио два мјесеца прије рока због компликоване трудноће која је представљала ризик и за Марију и за бебу. Љекари су морали да изврше операцију користећи батеријске лампе током повремених нестанака струје, док се зграда болнице снажно тресла.
!екари су рекли да је Марија могла да доживи смртоносни епилептични напад да је порођај каснио.
"Нисмо имали избора", рекла је Маријина гинеколошкиња Јона Сара Пардеде.
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"Као људи, осјећали смо страх... Операција је била тешка јер је беба била веома сићушна. Молила сам се Богу: ’Молим Те, помози нам. Немамо чак ни респиратор.’"
На крају је рођена њена ћерка Гемпита, која је добила име по индонежанској ријечи за земљотрес (gempa). Гемпита је рођена током накнадних потреса, са тежином од свега 1,3 килограма. Њено стање је било стабилно док је боравила у инкубатору постављеном на травнатој површини унутар шатора на отвореном, док је сунце пржило Нагекео.
Марија, која је након порођаја имала крварење, рекла је да је захвална што је преживјела.
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"Била сам тако захвална љекарима. Чак и када се просторија урушила, нису нас напустили", рекла је она.
(Политика)
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