Дан жалости у Зеници: Данас сахрана планинара који су страдали на Елбрусу

Аутор:АТВ редакција
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У Зеници је данас, 18. аугуста, проглашен Дан жалости поводом трагичног страдања пет зеничких планинара на планини Елбрус у Русији.
Одлуку о проглашењу Дана жалости донио је градоначелник Зенице Фуад Касумовић.
Прије колективне сахране биће одржана комеморација за страдале планинаре у 15 часова у Босанском народном позоришту Зеница.
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У трагичном догађају на Елбрусу страдали су Алма Окановић, Денис Окановић, др. Мелиха Чаушевић, Нермин Талам и Алмир Кривдић.
Град Зеница изразио је најдубље саучешће породицама страдалих, њиховим пријатељима и цијелој планинарској заједници, поручивши да ће Зеница трајно чувати успомену на својих пет суграђана.
(РадиосСарајево)
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