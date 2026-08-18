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Дан жалости у Зеници: Данас сахрана планинара који су страдали на Елбрусу

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 07:18

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Елбрус је највиша планина у Русији и највиши врх у Европи.
Фото: pexels/Никита Шелайкин

У Зеници је данас, 18. аугуста, проглашен Дан жалости поводом трагичног страдања пет зеничких планинара на планини Елбрус у Русији.

Одлуку о проглашењу Дана жалости донио је градоначелник Зенице Фуад Касумовић.

Прије колективне сахране биће одржана комеморација за страдале планинаре у 15 часова у Босанском народном позоришту Зеница.

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У трагичном догађају на Елбрусу страдали су Алма Окановић, Денис Окановић, др. Мелиха Чаушевић, Нермин Талам и Алмир Кривдић.

Град Зеница изразио је најдубље саучешће породицама страдалих, њиховим пријатељима и цијелој планинарској заједници, поручивши да ће Зеница трајно чувати успомену на својих пет суграђана.

(РадиосСарајево)

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Тагови :

Планинари из БиХ на Елбрусу

Алпинисти из БиХ

Елбрус планина

Дан жалости

Зеница

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