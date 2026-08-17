"Лицидерско срце" окупило фолклораше из седам земаља

Аутор:АТВ редакција
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Међународни дјечији фестивал фолклора "Лицидерско срце" одржан је вечерас у Вишеграду, гдје су се окупили млади фолклораши из Румуније, Њемачке, Грузије, Француске, Сјеверне Македоније, Србије и Републике Српске.
Учесници фестивала дефиловали су улицама Вишеграда, од Вишеградске ћуприје до Андрићграда, гдје је одржан централни програм и свечано отварање фестивала.
Фестивалу је претходио састанак начелника општине Вишеград Младена Ђуревића и министра за бригу о породици и демографију Србије Јелене Жарић Ковачевић.
Жарић Ковачевић је након састанка рекла да овакви сусрети имају немјерљив значај, посебно у времену у којем је важно учити једни друге разумијевању, толеранцији и поштовању различитости.
"Када деца уче традиционалне игре, носе народну ношњу, упознају старе занате и слушају приче о обичајима својих народа, она не уче само о прошлости, већ уче да поштују своје корене, али и да уважавају и разумеју друге културе и различитости", истакла је Жарић Ковачевић.
Она је навела да је са начелником Вишеграда разговарала о продубљивању сарадње у области породично оријентисаних политика у локалним заједницама.
Након састанка приређен је пријем за представнике културно-умјетничких друштава која учествују на фестивалу, а потом је услиједио дефиле учесника.
Предсједник Удружења грађана "Ера" Ивана Цветковић рекла је новинарима да се "Лицидерско срце" ове године одржава 18. пут, а да је Вишеград један од градова домаћина фестивала.
"У прелијепом граду Вишеграду дочекали су нас предивни домаћини и са радошћу смо овдје", рекла је Цветковићева.
Посебан доживљај за учеснике била је пловидба Дрином, током које су имали прилику да упознају природне и културне вриједности Вишеграда.
Министарство за бригу о породици и демографију Србије представило је на фестивалу караван "Растимо заједно – Породица на првом мјесту у сваком мјесту".
Поздрављајући учеснике фестивала, начелник општине Вишеград Младен Ђуревић рекао је да је велика част што је Вишеград и ове године домаћин "Лицидерског срца".
"Ово није само фестивал игре, пјесме и традиције. То је манифестација која спаја Србију и Републику Српску, али и повезује дјецу и младе из различитих крајева и различитих земаља свијета", рекао је Ђуревић.
Он је истакао да је Вишеград мјесто сусрета и спајања, гдје се сусрећу људи, културе, традиција и пријатељства која трају.
"Ту је Андрићград, јединствено мјесто културе, умјетности и сусрета, ту је наша чувена Вишеградска ћуприја, симбол повезивања, а ту је и наша Дрина, ријека која је кроз историју спајала људе и крајеве", рекао је Ђуревић.
Он је поручио учесницима да из Вишеграда понесу најљепше успомене и пријатељства која ће трајати и након завршетка фестивала.
Међународни дјечији фестивал фолклора "Лицидерско срце" ове године се одржава од 15. до 19. августа у Ужицу, на Златибору и у Вишеграду. Осамнаесто издање фестивала окупља више од 20 фолклорних ансамбала, односно око 1.200 учесника.
Фестивал кроз фолклор, игру и пјесму његује традицију и културно насљеђе и пружа дјеци и младима прилику да упознају различите културе, обичаје и традиције, те стекну нова пријатељства, преноси Срна.
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