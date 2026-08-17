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Јонлија за АТВ: Ватрогасци, војници, шумари и мјештани гасе пожар на Моринама

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 19:19

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Морине пожар ватрогасци
Фото: ATV

Невесињски ватрогасци ангажовани су данас на гашењу пожара на висоравни Морине код Невесиња, гдје су им у помоћ притекле Оружане снаге БиХ, војници касарне Билећа, шумари али и мјештани.

„Што се тренутно тиче пожара у Невесињу имамо активан пожар, који гасимо на Моринама. То је већа површина захваћена пожаром. Гасимо ватрогасцима, ми, Оружане снаге, један дио војника из Касарне Билећа, нешто шумара и нешто мало мјештана. Што се тиче још пожара, имамо село Бијења, то је високо изнад кућа, то тренутно не можемо гасити јер је на неприступачном терену“, рекао је за АТВ Мирослав Јонлија командир невесињских ватрогасаца.

Остало је мирно и под контролом, како казује Јонлија.

„На Моринама имамо углавном људе, који изгоне стоку на испашу и имају те колибе, а тек доље испод Колешко, ту имамо куће и насеља, мада је и то слабије насељено, тако да је све то углавном под контролом“, рекао је Јонлија.

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Тагови :

Висораван Морине

Невесиње

Мирослав Јонлија

Ватрогасци

пожар

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