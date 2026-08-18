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Огласио се Владимир Кличко поводом смрти бивше жене: Написао дирљиву поруку

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 09:57

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Огласио се Владимир Кличко поводом смрти бивше жене: Написао дирљиву поруку
Фото: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Након изненадног и трагичног одласка америчке глумице Хејден Панетијер, која је преминула у недјељу у 36. години, огласио се њен бивши партнер, чувени украјински боксер Владимир Кличко.

Путем објаве на друштвеним мрежама, Кличко, са којим је глумица добила ћерку Кају, дирљивим ријечима се опростио од бивше изабранице и изразио саучешће њеним најближима.

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Дирљив опроштај бившег партнера

У својој званичној поруци, некадашњи шампион истакао је дубоку тугу кроз коју пролази његова породица:

"Наша породица пролази кроз вријеме дубоког шока и туге. Вијест о Хејдениној трагичној смрти ме дубоко растужила. Напустила је овај свијет прерано. Хејден је, иако више није моја партнерка, била важан дио мог живота и мајка наше ћерке Каје. Изградила је невјероватну каријеру кроз огроман таленат, док се истовремено суочавала са мрачнијим странама веома захтјевне индустрије" - написао је Кличко на Инстаграму и подвукао:

"Ништа неће избрисати вријеме које смо подијелили или мјесто које је имала у нашим животима. Нашој ћерки Каји увијек ћу говорити о њеној мајци са поштовањем и постараћу се да памти особу каква је била. Изражавам најдубље саучешће Хејдениним родитељима, њеним пријатељима и њеним обожаватељима, који такође тугују данас. Млади и талентовани људи попут Хејден не би требало да напуштају овај свијет тако рано. Молим све да поштују осјећања и приватност наше породице током овог невјероватно тешког периода. За сада, ово је све што желим да кажем. Хвала свима који подржавају моју породицу и изражавају искрено саучешће. Почивај у миру, Хејден. Нађи вјечни мир".

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Нови детаљи из истраге

Након првобитних нагађања да је ријеч о самоубиству усљед борбе са депресијом, транскрипти позива хитним службама открили су другачије околности. Према снимцима које су објавили медији у Америци, прва дојава одношена је на срчани застој женске особе, док је убрзо у наставку разговора споменута сумња на предозирање.

Глумица је пронађена без свијести у објекту у Гринвилу, у Јужној Каролини. Екипа хитне помоћи стигла је недуго послије позива упућеног у 13.50 часова и примјенила мјере реанимације, али су љекари у 14.32 часова могли само да констатују смрт. Коначни узрок биће познат послије обдукције, док први подаци из истраге не показују елементе насиља нити сумњиве радње.

Живот обиљежен великим успјесима и тешким ударцима

Свјетску славу Хејден Панетијер стекла је пројектима као што су серије "Хероји" и "Нешвил", те филмски серијал "Врисак". Ипак, рана популарност носила је и велику цијену, па је глумица јавно говорила о раној зависности од алкохола и психоактивних супстанци.

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Усљед борбе са пороцима и тешке постпорођајне депресије, глумица је 2018. године донијела одлуку да старатељство над ћерком Каји у потпуности препусти Кличку. Додатну бол у њеном животу изазвала је и ненадана смрт млађег брата који је преминуо од неоткривене срчане мане.

Поводом трагедије огласио се и њен отац Ален, који је своју ћерку описао као "невјероватно свјетло и силу природе која је доносила неизмјерну љубав и радост свима", замоливши јавност за мир и приватност током тешких дана за њихову породицу.

(Курир)

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