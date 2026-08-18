Огласио се Владимир Кличко поводом смрти бивше жене: Написао дирљиву поруку

Аутор:АТВ редакција
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Након изненадног и трагичног одласка америчке глумице Хејден Панетијер, која је преминула у недјељу у 36. години, огласио се њен бивши партнер, чувени украјински боксер Владимир Кличко.
Путем објаве на друштвеним мрежама, Кличко, са којим је глумица добила ћерку Кају, дирљивим ријечима се опростио од бивше изабранице и изразио саучешће њеним најближима.
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У својој званичној поруци, некадашњи шампион истакао је дубоку тугу кроз коју пролази његова породица:
"Наша породица пролази кроз вријеме дубоког шока и туге. Вијест о Хејдениној трагичној смрти ме дубоко растужила. Напустила је овај свијет прерано. Хејден је, иако више није моја партнерка, била важан дио мог живота и мајка наше ћерке Каје. Изградила је невјероватну каријеру кроз огроман таленат, док се истовремено суочавала са мрачнијим странама веома захтјевне индустрије" - написао је Кличко на Инстаграму и подвукао:
"Ништа неће избрисати вријеме које смо подијелили или мјесто које је имала у нашим животима. Нашој ћерки Каји увијек ћу говорити о њеној мајци са поштовањем и постараћу се да памти особу каква је била. Изражавам најдубље саучешће Хејдениним родитељима, њеним пријатељима и њеним обожаватељима, који такође тугују данас. Млади и талентовани људи попут Хејден не би требало да напуштају овај свијет тако рано. Молим све да поштују осјећања и приватност наше породице током овог невјероватно тешког периода. За сада, ово је све што желим да кажем. Хвала свима који подржавају моју породицу и изражавају искрено саучешће. Почивај у миру, Хејден. Нађи вјечни мир".
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Након првобитних нагађања да је ријеч о самоубиству усљед борбе са депресијом, транскрипти позива хитним службама открили су другачије околности. Према снимцима које су објавили медији у Америци, прва дојава одношена је на срчани застој женске особе, док је убрзо у наставку разговора споменута сумња на предозирање.
Глумица је пронађена без свијести у објекту у Гринвилу, у Јужној Каролини. Екипа хитне помоћи стигла је недуго послије позива упућеног у 13.50 часова и примјенила мјере реанимације, али су љекари у 14.32 часова могли само да констатују смрт. Коначни узрок биће познат послије обдукције, док први подаци из истраге не показују елементе насиља нити сумњиве радње.
Свјетску славу Хејден Панетијер стекла је пројектима као што су серије "Хероји" и "Нешвил", те филмски серијал "Врисак". Ипак, рана популарност носила је и велику цијену, па је глумица јавно говорила о раној зависности од алкохола и психоактивних супстанци.
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Усљед борбе са пороцима и тешке постпорођајне депресије, глумица је 2018. године донијела одлуку да старатељство над ћерком Каји у потпуности препусти Кличку. Додатну бол у њеном животу изазвала је и ненадана смрт млађег брата који је преминуо од неоткривене срчане мане.
Поводом трагедије огласио се и њен отац Ален, који је своју ћерку описао као "невјероватно свјетло и силу природе која је доносила неизмјерну љубав и радост свима", замоливши јавност за мир и приватност током тешких дана за њихову породицу.
(Курир)
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