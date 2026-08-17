Једномјесечни притвор осумњиченима за изазивање пожара на подручју Задра

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Истражни притвор од мјесец дана одређен је за четворо осумњичених за изазивање пожара на задарском подручју.
Њима је стављено на терет тешко кривично дјело против опште безбједности, а ријеч је о почетној правној квалификацији која током поступка може бити промијењена, па и у кривично дјело тероризам, јавио је ХРТ.
Судија истраге Жупанијског суда у Задру Хрвоје Висковић објаснио је да истражни затвор није свим осумњиченима одређен по истим основама, преноси Срна.
- Тројици је одређен истражни затвор због опасности од утицаја на свједоке, а свим четворо због опасности од понављања дјела. Једном је одређен и због опасности од бјекства јер је ријеч о лицу које има двојно држављанство, хрватско и држављанство Србије - рекао је Висковић.
Ријеч је о 33-годишњој држављанки Пољске, те тројици држављана Хрватске од 42, 45 и 46 година.
Осумњичени су дјелимично признали изазивање пожара у Задру и на ширем подручју Задарске жупаније.
Тројица мушкараца у вријеме почињења дјела била су под јаким утицајем алкохола, док се за осумњичену жену то још утврђује, наводи ХРТ.
Они су осумњичени да су обичним упаљачем палили суву траву уз пут.
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