На Корчули снимљена пијавица

Испред Градине на Корчули данас је снимљена пијавица над морском површином.

На снимку који је објавио портал Далмација види се карактеристичан вртлог који се из облака спушта према мору.

Пијавице над морем нису ријеткост на Јадрану, посебно када су временски услови нестабилни. Настају испод развијених облака стварањем снажног вртложног стуба ваздуха, а због подизања капљица и кондензације могу се јасно видети издалека, преноси Танјуг.

Данашњи призор испред Градине привукао је пажњу због јасно израженог вртлога над морем, а снимка показује како је изгледала ова метеоролошка појава, пише Далмација данас.