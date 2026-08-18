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На Корчули снимљена пијавица

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 15:18

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Невријеме бура море
Фото: Pexels

Испред Градине на Корчули данас је снимљена пијавица над морском површином.

На снимку који је објавио портал Далмација види се карактеристичан вртлог који се из облака спушта према мору.

Пијавице над морем нису ријеткост на Јадрану, посебно када су временски услови нестабилни. Настају испод развијених облака стварањем снажног вртложног стуба ваздуха, а због подизања капљица и кондензације могу се јасно видети издалека, преноси Танјуг.

Данашњи призор испред Градине привукао је пажњу због јасно израженог вртлога над морем, а снимка показује како је изгледала ова метеоролошка појава, пише Далмација данас.

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Подијели:

Тагови :

Хрватска

Корчула

пијавица

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