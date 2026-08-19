И копнена војска гаси ватру на Динари

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Копнене и ваздушне снаге Хрватске војске придружиле су се гашењу пожара на подручју Динаре.
Војска гаси ватру на подручју Сувог врха у Шибенско-книнској жупанији гдје ватрогасцима на терену помаже противпожарни вод Оружаних снага Хрватске, уз подршку противпожарног авиона, саопштено је из Министарства одбране Хрватске.
На истој локацији у гашење пожара укључена су и два "канадера" и два "ер трактора".
Истовремено, два "канадера" ангажована су на гашењу пожара у БиХ на основу одлуке Владе Хрватске о пружању хуманитарне помоћи БиХ, преносе хрватски медији.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму