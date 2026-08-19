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И копнена војска гаси ватру на Динари

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 16:50

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Канадер гашење пожара Француска 14.7.2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Копнене и ваздушне снаге Хрватске војске придружиле су се гашењу пожара на подручју Динаре.

Војска гаси ватру на подручју Сувог врха у Шибенско-книнској жупанији гдје ватрогасцима на терену помаже противпожарни вод Оружаних снага Хрватске, уз подршку противпожарног авиона, саопштено је из Министарства одбране Хрватске.

На истој локацији у гашење пожара укључена су и два "канадера" и два "ер трактора".

Истовремено, два "канадера" ангажована су на гашењу пожара у БиХ на основу одлуке Владе Хрватске о пружању хуманитарне помоћи БиХ, преносе хрватски медији.

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Таг :

Хрватска

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