Мушкарац страдао док је покушавао да угаси пожар

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац стар 76 година данас је смртно страдао док је покушавао да угаси пожар у селу Грешће у Албанији.
Према првим информацијама из полиције, мушкарац Н. Ц. је данас око поднева наводно , запалио ватру на свом земљишту како би спалио отпад, али се ватра отела контроли и он је, покушавајући да је угаси, изгубио живот, преноси Косово онлајн.
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У међувремену, ситуација са пожаром у шумском подручју Ђинара код Елбасана погоршала се прије подне, јер је ватра захватила око десет хектара шуме и приближила се на око 500 метара од насељеног подручја и пословних објеката у туристичком насељу.
На терену је ангажовано 15 ватрогасаца, 70 запослених у општини Елбасан и 30 припадника Оружаних снага, који обуздавању ширења пожара.
(Срна)
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