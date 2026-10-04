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Мушкарац страдао док је покушавао да угаси пожар

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04.10.2026 18:10

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Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.
Фото: Özgür Sürmeli/Pexels

Мушкарац стар 76 година данас је смртно страдао док је покушавао да угаси пожар у селу Грешће у Албанији.

Према првим информацијама из полиције, мушкарац Н. Ц. је данас око поднева наводно , запалио ватру на свом земљишту како би спалио отпад, али се ватра отела контроли и он је, покушавајући да је угаси, изгубио живот, преноси Косово онлајн.

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У међувремену, ситуација са пожаром у шумском подручју Ђинара код Елбасана погоршала се прије подне, јер је ватра захватила око десет хектара шуме и приближила се на око 500 метара од насељеног подручја и пословних објеката у туристичком насељу.

На терену је ангажовано 15 ватрогасаца, 70 запослених у општини Елбасан и 30 припадника Оружаних снага, који обуздавању ширења пожара.

(Срна)

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Тагови :

Албанија

пожар

страдао мушкарац

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