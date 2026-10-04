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Покушао да ножем убије мајку, одређено му задржавање до 72 часа

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04.10.2026 17:24

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Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Мушкарцу, за кога се сумња да је јуче покушао да ножем усмрти мајку у Херцег Новом, одређено је задржавање до 72 часа, саопштило је Више државно тужилаштво у Подгорици.

Према наводима тужилаштва, Ј. В. је јуче у Херцег Новом, употребом ножа, покушао да лиши живота своју мајку Н. В. тако што је убо у врат.

Задржавање је одређено због постојања околности које указују на опасност од бјекства и опасност да ће поновити кривично дјело, додали су из тужилаштва.

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Из полиције су раније навели да се сумња да је Ј. В. кривично дјело извршио јуче ујутро у дворишту породичне куће. Након што је извршио кривично дјело, Ј. В. се око 9.30 часова сам пријавио полицији.

Повријеђена жена је превезена у болницу и хоспитализована, додали су из полиције.

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Тагови :

покушај убиства

Црна Гора

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