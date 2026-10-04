Ужас у Црној Гори: Син убо ножем мајку

Аутор:АТВ редакција
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Службеници Одјељења безбједности Херцег Нови, по налогу Вишег државног тужилаштва у Подгорици, лишили су слободе Ј.В. због сумње да је, на штету своје мајке, извршио кривично дјело покушај убиства.
Сумња се да је Ј.В. кривично дјело извршио у дворишту породичне куће, када је мајци, употребом ножа, задао један убод у предјелу врата.
"Након што је извршио кривично дјело, Ј.В. је приступио у полицијске просторије и сам се пријавио полицији. Полицијски службеници су одмах предузели све потребне мјере и радње. Оштећено женско лице, мајка Ј.В., је збринута и превезена у здравствену установу, гдје је хоспитализована", саопштено је из Управе полиције Црне Горе.
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Надлежни државни тужилац се, након сагледавања чињеница, изјаснио да се у радњама Ј.В. стичу битни елементи кривичног дјела убиство у покушају и наложио да се Ј.В. лиши слободе, преноси РИНА.
Осумњичени Ј.В. ће, уз кривичну пријаву, бити приведен државном тужиоцу у Вишем државном тужилаштву у Подгорици, због сумње да је извршио наведено кривично дјело.
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