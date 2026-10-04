МУП о стању на бирачким мјестима: Забиљежен један инцидент

Аутор:АТВ редакција
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Процес гласања на Општим изборима на подручју Републике Српке се одвија мирно, иако су евидентирани прекиди гласања на бирачким мјестима, навели су из Министарства унутрашњих послова Српске.
"Штабу Министарства унутрашњих послова Републике Српске "Избори 2026" до 12.00 пријављен је један инцидент на бирачким мјестима: -09,45 часова у мјесту Челебићи, Град Фоча полицијски службеници су поступали по пријави нарушавања јавног реда и мира да је лице М.Р. (посматрач) физички напало лице П.О., члана Изборне комисије. Лицу М.Р. је издат прекршајни налог због почињеног прекршаја из члана 12. Закона о јавном реду и миру (туча и физички напад) - наводи се у саопштењу МУП-а.
Подсјећају, грађанима су данас на располагању локације за издавање личних докумената Министарства које раде до 19,00 часова.
Грађанима ће бити на располагању реферати личних карата, пребивалишта, боравишта и ЈМБ, укључујући и аквизицију.
"У циљу предузимања мјера и радњи поводом наступајућих Општих избора на подручју Босне и Херцеговине, министар унутрашњих послова Републике Српске издао је наредбу о забрани превоза експлозивних материја и наоружања и војне опреме у друмском саобраћају на подручју Републике Српске, осим за превоз противградних ракета за потребе ЈП “ПРОТИВГРАДНА ПРЕВЕНТИВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ” А.Д. Градишка, као и за превоз пиротехничких средстава за извођење најављених ватромета данас и сутра, 05.10.2026. године до 06,00 часа. Министарство у сједишту, ПУ и ПС, за наведене дане неће издавати одобрења за превоз експлозивних материја и наоружања и војне опреме", навели су из МУП-а.
Навели су да ће у истом периоду, у циљу предузимања безбједносних мјера и радњи, министар унутрашњих послова Републике Српске издао је Наредбу о забрани саобраћаја за теретна возила преко 3,5 тона укупне масе на свим јавним путевима у Републици Српској.
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