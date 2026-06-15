Умрла Леђиба Равлић, осуђена на 45 година затвора због мучења и убиства снахе Нермине

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Како сазнаје портал "Аваза", у КПЗ Игман преминула је Леђиба Равлић, која је била осуђена на 45 година затвора.
Монструми Леђиба и њен син Горан су на крајње бруталан начин убили снаху Нермину Крајину, коју су мучили а потом убили.
Тијело оштећене држали су данима у стану. Како би прикрили неугодне мирисе и убиство, користили су разне врсте освјеживача и мирисних свијећа. У тих неколико дана, контактирали су Јашаревића који је пристао да им помогне да прикрију трагове. По наредби Леђибе Равлић оптужени Горан и Латиф су у више наврата у тржним центрима куповали сјекиру, пилу, сет ножева, више пластичних кутија које држе одговарајућу температуру, патроне амонијака за преносиве фрижидере, машину за мљевење меса, више селотејп трака, вреће за смеће, пластичне рукавице, пластична одијела, заштитне маске, више средстава за дезинфекцију и чишћење, како би уклонили тијело и прикрили злочин.
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- Дана 12. 06. 2026 године у јутарњим сатима у притворској ћелији КПЗ ПТ Сарајево на Игману, умрла је притвореница Леђиба Равлић. Притвореница је премјештена из КПЗ Зеница у КПЗ Сарајево дана 08.06.2026 године у амбулантним колима, будући да се ради о особи тешког здравственог стања- непокретна. Именована је била у ћелији с још двије притворенице. Хитна служба је констатовала смрт. О догађају је Обавјештена надлежна ПУ, који су информисали надлежног тужиоца КТ Сарајево ради вршења увиђаја који је извршен исти дан те утврдили све околности догађаја.
Именована је осуђена првостепеном пресудом на казну затвора од 45 година, због извршеног КД из члана 166 ст.2 тачка а) КЗ ФБиХ Убиство.
Ради се о случају тешког убиства извршеног заједно са сином у Пофалићима 2024. године.
Званичан узрок смрти утврђен је од стране надлежних медицинских служби и ради се природној смрт - казао је за "Аваз" Муниб Исаковић, директор КПЗ полуотвореног типа у Сарајеву.
(Аваз)
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