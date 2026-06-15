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Умро Бранислав Јањић, један од актера мафијашког обрачуна на Врацама

Аутор:

АТВ
15.06.2026 06:47

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мјесто пуцњаве спомен парк Враца
Фото: Аваз

Седам дана након пуцњаве у Спомен-парку Враца у Сарајеву, преминуо је Бранислав Јањић, сазнаје портал "Аваза".

Подсјећамо, у пуцњави су рањене три особе – Амел Богучанин, Сергеј Фуртула и Бранислав Јањић, док је полиција Кантона Сарајево раније обавијестила јавност да су ухапшени Амел Богучанин и Амар Гарибовић.

Кантонални суд у Сарајеву прихватио је приједлог Тужилаштва Кантона Сарајево и одредио једномјесечни притвор Амелу Богучанину и Амару Гарибовићу, који се сумњиче за покушај убиства и недозвољено држање оружја.

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Осумњичени се терете да су 7. јуна 2026. године, након претходног договора и подијељених улога, на подручју Спомен-парка Враца у Сарајеву покушали убити три особе.

Како је раније објавио портал "Аваза", пуцњава у Спомен парку Враца била је мафијашки обрачун, а свему су претходили "нерашчићени рачуни" око дроге.

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Тагови :

Бранислав Јањић

Спомен-парк Враце

Пуцњава

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