Умро Бранислав Јањић, један од актера мафијашког обрачуна на Врацама

Аутор:АТВ
Коментари:0
Седам дана након пуцњаве у Спомен-парку Враца у Сарајеву, преминуо је Бранислав Јањић, сазнаје портал "Аваза".
Подсјећамо, у пуцњави су рањене три особе – Амел Богучанин, Сергеј Фуртула и Бранислав Јањић, док је полиција Кантона Сарајево раније обавијестила јавност да су ухапшени Амел Богучанин и Амар Гарибовић.
Кантонални суд у Сарајеву прихватио је приједлог Тужилаштва Кантона Сарајево и одредио једномјесечни притвор Амелу Богучанину и Амару Гарибовићу, који се сумњиче за покушај убиства и недозвољено држање оружја.
Хроника
Сергеју Фуртули предложен притвор због пуцњаве на Врацама
Осумњичени се терете да су 7. јуна 2026. године, након претходног договора и подијељених улога, на подручју Спомен-парка Враца у Сарајеву покушали убити три особе.
Како је раније објавио портал "Аваза", пуцњава у Спомен парку Враца била је мафијашки обрачун, а свему су претходили "нерашчићени рачуни" око дроге.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
4 д0
Хроника
4 д0
Хроника
5 д0
Хроника
1 седм0
Најновије
Тренутно на програму