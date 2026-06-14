Logo

Шокантан случај: Дјевојчица (12) родила дијете, отац дјетета њен рођени брат (16)!

Аутор:

АТВ
14.06.2026 16:20

Коментари:

0
Најновија, ударна вијест
Фото: ATV

Јавност у Чешкој шокирао је случај дванаестогодишње дјевојчице која је прошле године родила дијете, а да нико у њеној породици или околини није примијетио да је трудна.

Отац дјетета је њен шеснаестогодишњи брат, а цијели случај је сада добио и судски епилог, пише хеуте.ат.

Трудноћа откривена тек на порођају

Дјевојчица потиче из села у регији Карлове Вари, недалеко од границе са Њемачком.

Ротација-илустрација

Регион

Тешка несрећа на мору код Сплита: Троје погинулих, једно још траже

Према медијским извјештајима, ни породица ни школа нису препознали њене тјелесне промјене као знакове трудноће, а повећање тјелесне тежине очигледно су приписивали другим разлозима.

Истина је изашла на видјело тек почетком јула 2025. године, када је дванаестогодишњакиња због јаких болова хитно превезена у болницу.

Тамо се испоставило да су болови заправо биле контракције.

Злостављање у дјечјој соби

Након порођаја покренута је истрага како би се утврдиле све околности случаја.

Новорођенче је предато на усвајање.

Специјална полиција хрватска

Регион

Талачка криза у Хрватској: Заробио жену на балкону, специјалци избили врата стана

Током испитивања дјевојчица је открила да је отац дјетета њен брат, који је тада имао 16 година.

Навела је да ју је злостављао у заједничкој дечјој соби у породичној кући. Полиција је наложила ДНК анализу, која је, према ријечима истражитеља, потврдила очинство младића.

Условна казна и одштета

Случај је у међувремену доспјео и на суд.

На Окружном суду у Плзену брат је признао да је када је имао 15 година више пута додиривао сестру против њене воље.

Према оптужници, силовање се догодило у јесен 2024. године.

Државно тужилаштво извјестило је да је младић осуђен на три године условно.

Уз то, наложена му је обавезна сексуална терапија и исплата одштете жртви у противвриједности од око 12.500 евра.

"Права катастрофа за породицу"

Случај је изазвао велику пажњу и у родном мјесту породице.

Градоначелник Карлових Вари је за чешке медије објаснио да брат и сестра потичу из нормалне породице.

"За породицу је то била права катастрофа. Јако су се тешко носили с тиме. Наравно, цијело је мјесто одмах почело причати о томе", изјавио је градоначелник.

(Индекс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

малољетник силовао сестру

сексуално злостављање

Чешка

Полиција

Коментари (0)

Прочитајте више

Кожа

Наука и технологија

Спроведено прво испитивање генске терапије ради подмлађивања

1 ч

1
Љубав плажа

Занимљивости

Јун би могао да промијени љубавни живот ових хороскопских занкова

1 ч

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

Убиство код Велике Кладуше: Трага се за починиоцем

2 ч

0
Приказан је сунчан љетни дан у градском амбијенту, гдје асфалтирана стаза води кроз зелену површину према модерним пословним зградама у позадини, док се изнад њих протеже плаво небо прекривено великим, бијелим облацима.

Друштво

Сутра промјенљиво облачно са кишом и свјежије

2 ч

0

Више из рубрике

"Она је поклон": Најјезивији детаљи - како је Епстин користио везе у свијету моде!

Свијет

"Она је поклон": Најјезивији детаљи - како је Епстин користио везе у свијету моде!

44 мин

0
Француска биљежи раст употребе кокаина

Свијет

Француска биљежи раст употребе кокаина

2 ч

0
самит Г7 2025. састанак

Свијет

Бијела кућа: Трамп се неће билатерално састати са Зеленским на самиту Г7

7 ч

0
Женева у страху: Затварају се радње уочи протеста

Свијет

Женева у страху: Затварају се радње уочи протеста

7 ч

0

  • Најновије

17

03

Огласила се полиција о убиству у Великој Кладуши: Расписана потрага за мушкарцем (27)

16

59

УЖИВО Студио Мундијал

16

54

Ова 3 кинеска знака наредних 7 дана штите звијезде: Кинески хороскоп најављује недјељу из снова

16

51

Требињски одборник ударио суграђанку, пријавио да је потом претучен

16

30

Ћосић: Станивуковић се понаша као размажено дериште, Влада ускаче да заврши сваки пројектат

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима