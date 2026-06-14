Шокантан случај: Дјевојчица (12) родила дијете, отац дјетета њен рођени брат (16)!

Аутор:АТВ
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Јавност у Чешкој шокирао је случај дванаестогодишње дјевојчице која је прошле године родила дијете, а да нико у њеној породици или околини није примијетио да је трудна.
Отац дјетета је њен шеснаестогодишњи брат, а цијели случај је сада добио и судски епилог, пише хеуте.ат.
Дјевојчица потиче из села у регији Карлове Вари, недалеко од границе са Њемачком.
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Према медијским извјештајима, ни породица ни школа нису препознали њене тјелесне промјене као знакове трудноће, а повећање тјелесне тежине очигледно су приписивали другим разлозима.
Истина је изашла на видјело тек почетком јула 2025. године, када је дванаестогодишњакиња због јаких болова хитно превезена у болницу.
Тамо се испоставило да су болови заправо биле контракције.
Након порођаја покренута је истрага како би се утврдиле све околности случаја.
Новорођенче је предато на усвајање.
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Током испитивања дјевојчица је открила да је отац дјетета њен брат, који је тада имао 16 година.
Навела је да ју је злостављао у заједничкој дечјој соби у породичној кући. Полиција је наложила ДНК анализу, која је, према ријечима истражитеља, потврдила очинство младића.
Случај је у међувремену доспјео и на суд.
На Окружном суду у Плзену брат је признао да је када је имао 15 година више пута додиривао сестру против њене воље.
Према оптужници, силовање се догодило у јесен 2024. године.
Државно тужилаштво извјестило је да је младић осуђен на три године условно.
Уз то, наложена му је обавезна сексуална терапија и исплата одштете жртви у противвриједности од око 12.500 евра.
Случај је изазвао велику пажњу и у родном мјесту породице.
Градоначелник Карлових Вари је за чешке медије објаснио да брат и сестра потичу из нормалне породице.
"За породицу је то била права катастрофа. Јако су се тешко носили с тиме. Наравно, цијело је мјесто одмах почело причати о томе", изјавио је градоначелник.
(Индекс)
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