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Јун би могао да промијени љубавни живот ових хороскопских занкова

Аутор:

АТВ
14.06.2026 15:22

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Љубав плажа
Фото: pexels/Gantas Vaičiulėnas

Улазак Венере у Лава једна је од најочекиванијих астролошких промјена овог љета. Венера, планета љубави, привлачности и задовољства, остаје у овом ватреном знаку неколико недјеља, доносећи више страсти, самопоуздања и жеље за великим гестовима љубави.

Када је Венера у Лаву, емоције се ријетко крију. Људи су склонији да отворено покажу своја осјећања, преузму ризике у љубави и траже везе које их истински узбуђују. Зато астролози вјерују да би ово могао бити један од најузбудљивијих љубавних периода љета.

Занимљиво је да се овај транзит поклопио са популарном „јунском теоријом“, виралном теоријом која је посљедњих година освојила друштвене мреже.

Шта је Јунова теорија?

Јунска теорија није астролошко правило, већ вирална теорија која се проширила путем ТикТока и других друштвених мрежа. Према овој идеји, јун је мјесец у којем људи чешће упознају нове партнере, заљубљују се или доносе важне одлуке о својим везама.

Заговорници теорије тврде да дужи дани, топлије време, чешћи изласци и опуштенија атмосфера током лета стварају идеалне услове за нове љубавне приче. Многи корисници друштвених мрежа дијеле искуства у којима су упознали партнера, започели везу или доживјели неку важну романтичну прекретницу у јуну.

Иако не постоје научни докази који потврђују ову теорију, њена популарност расте из године у годину, а ове године је додатно повезана са повољним астролошким утицајима Венере.

Лав

Припадници овог знака биће међу највећим миљеницима звијезда. Венера у њиховом знаку појачава атрактивност, самопоуздање и жељу за романтичним авантурама. Многи Лавови би се могли наћи у центру пажње, привлачећи нове удвараче или продубљујући постојећу везу. Ово је период у којем би лакше могли да покажу своја осјећања и добију управо ону пажњу коју често жуде.

Ован

За Овна, Венера у Лаву доноси налет енергије и романтике. Слободни могу упознати некога ко ће их одмах заинтригирати, док они у вези могу осјетити обновљено узбуђење које је можда мало изблиједело у посљедњих неколико мјесеци. Њихова спонтаност и храброст биће сада посебно привлачни другима.

Стријелац

Стријелац ће се осјећати слободније него обично. Ово је период који је повољан за путовања, љетње авантуре и неочекиване сусрете. Могуће је да симпатије почну потпуно спонтано, током одмора, излета или дружења са пријатељима. Многи Стријелци могу бити изненађени колико брзо ће им се нова особа увући у мисли.

Близанци

Овај транзит доноси више могућности Близанцима да упознају нове људе. Комуникација ће бити њихово највеће оружје, а разговор би могао да се развије у нешто више. Друштвени догађаји, поруке и нова познанства могли би да обиљеже остатак јуна и почетак јула.

Вага

Ваге ће посебно уживати у повећаној друштвености коју Венера доноси Лаву. Њихов природни шарм долази до изражаја, и многи ће се осећати спремним за нови почетак у љубави. Они који су недавно прекинули везу могу се наћи спремни да поново отворе своја срца.

Љето у духу романтике

Без обзира да ли неко вјерује у астрологију или виралну јунску теорију, једно је сигурно, љето је вријеме када су људи отворенији за нова искуства, дружење и стицање нових пријатеља.

Улазак Венере у Лава додатно наглашава жељу за љубављу, забавом и повезивањем са другима, због чега би наредне недјеље могле многима донети занимљиве љубавне приче.

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