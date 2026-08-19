Од септембра трговци ће морати да објављују овај податак: Порука Владе Србије

Аутор:АТВ редакција
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Министарка унутрашње и спољне трговине Јагода Лазаревић изјавила је данас да ће трговци од септембра морати свакодневно да објављују цјеновнике својих производа на основу усвојених закона који уређују тржиште и заштиту потрошача у Србији и поручила да неће бити одлагања.
"Имамо велика очекивања од Закона о трговачким праксама, било је снажних притисака, да не кажем лобирања, да одложимо почетак примјене закона, што смо апсолутно били врло чврсти и остали при томе да мора да буде од септембра и тако ће бити", казала је она у Народној банци Србије (НБС) на презентацији Извјештаја о инфлацији за август 2026.
Лазаревићева је додала и да се очекује да ће захваљујући усвојеним законима и року који је дат за прилагођавање од четири мјесеца одређени број непоштених трговачких пракси, које су иначе биле један од значајних генератора зидања цијена, трајно бити забрањен.
Подсјетила је да је Влада Србије усвојила измјене и допуне Закона о трговини који је ступило на снагу у мају и Закон о заштити потрошача који је ступио на снагу 2. августа.
Према њеним ријечима, цијене већине производа остале су стабилне и након престанка важења уредбе о ограничењу трговачких маржи, али тренутно повољно кретање цијена хране још се не може приписати пуном дјејству нових закона, јер њихове најважније одредбе почињу тек да се примјењују.
"Тек током јесени, када почне пуна примена и када трговци почну свакодневно да објављују цјеновнике и када и добављачи у ланцу промјене своје уговоре, видјећемо прави ефекат", рекла је Лазаревићева.
Гувернерка НБС Јоргованка Табаковић казала је на представљању извјештаја о инфлацији за август да су поједини стручњаци централне банке, приликом припреме пројекција послије укидања уредбе о ограничењу трговачких маржи очекивали потпуно враћање цијена на претходни ниво и да се таква прогноза заснивала на досадашњој тржишној снази великих трговинских ланаца, али да се она, није сагласила са тиме.
"Рекла сам да ако мислимо да све може да се врати, онда мислимо да смо предузимали једну бесмислену акцију. Била сам сигурна да се то неће догодити", рекла је гувернерка.
Према њеној процјени, највише трећина производа могла је евентуално да се врати на ранији ниво цијена.
Нагласила је и да су Министарство трговине и друге институције показали одлучност и ауторитет, што је утицало на понашање учесника на тржишту.
"Нисам била у праву зато што сам гледала у кристалну куглу, него зато што сте ви, а и ми са своје стране, показали ауторитет ", поручила је Табаковићева министарки Лазаревић.
Табаковићева је најавила и да ће НБС користити модел заснован на вјештачкој интелигенцији за праћење цијена и израду краткорочних процјена њиховог кретања.
"За наш нови модел, у којем користимо вјештачку интелигенцију и пратимо све цијене које се појављују, биће изузетно важно да имамо поуздане податке из дневних извештаја ", додала је она.
То би се, како је нагласила, омогућило да централна банка и прије објављивања званичних података Републичког завода за статистику (РЗС), има процјене о правцу у којем се цијене крећу, преноси Танјуг.
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