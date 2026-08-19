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Саобраћајка у Нишу: Усмртила жену док је сједила на клупи

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 14:53

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Припадници МУП-а у Нишу, по налогу Основног јавног тужилаштва у Нишу, ухапсили су Ж. В. (58) из овог града, због постојања основане сумње да је извршила кривично дјело против безбједности јавног саобраћаја.

Она је, како се сумња, јутрос у Улици Старца Вујадина у Нишу, управљајући "цитроеном", слетјела са коловоза и ударила у седамдесетосмогодишњу жену која је сједјела на клупи испред једне зграде.

Седамдесетосмогодишњакиња је од задобијених повреда преминула.

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Ж. В. је, по налогу Основног јавног тужилаштва, одређено задржавање до 48 часова и она ће, уз кривичну пријаву, бити приведена надлежном тужиоцу.

(Телеграф)

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Тагови :

Саобраћајна незгода

Ниш

Србија

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