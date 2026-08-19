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Боцан-Харченко: Москва чини све да спријечи етничко чишћење Срба на Космету

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 16:48

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Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko
Фото: Танјуг/АП

Русија, као стална чланица Савјета безбједности УН, чини све како би спријечила етничко чишћење Срба на Косову и Метохији, поручио је амбасадор Русије у Србији Александар Боцан-Харченко на међународној конференцији "Страдање Срба на Косову и Метохији, Резолуција УН 1244 и међународно право" у Београду.

- Чинимо све да спријечимо Приштину да спроведе своје намјере о етничком чишћењу Косова. За нас је подршка Србији на међународном плану један од најважнијих праваца спољне политике - рекао је руски амбасадор.

Бивши потпредсједник Државне думе Сергеј Бабурин поручио је да је неопходно бранити међународно право, наводећи да је безакоње започело агресијом НАТО-а на СР Југославију.

Он је нагласио да је потребно разобличити мит да је Кфор на Косову и Метохији у складу са Резолуцијом 1244, додајући да Србија треба да раскине Кумановски споразум на основу којег је успостављено присуство ове мисије на Космету.

- Потребно је формирати међународне снаге, а не снаге НАТО-а - рекао је Бабурин и упозорио да ЕУ жели да Србија први пут ратује против Русије и да се одрекне Косова и Метохије.

- То не смије да се догоди. Србија не може да се замисли без Пећке патријаршије и Високих Дечана - навео је Бабурин, преноси Спутник.

На конференцији су разматрани узроци прогона Срба са Косова и Метохије, садржај Резолуције 1244 Савјета безбједности УН и њено непоштовање.

О страдању Срба на Косову и Метохији из личне перспективе и искуства у Парламенту Србије говорио је професор Универзитета у Сјеверној Митровици Александар Ђикић.

Међу присутнима су били представници 18 амбасада, као и представник УН.

Конференцију је организовала Парламентарна групе за национално сјећање и страдање "Време је" у Скупштини Србије.

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Таг :

Aleksandar Bocan-Harčenko

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