Један знак ће се у суботу препустити страсти, а у недјељу донијети важну одлуку

Аутор:АТВ
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Интензитет је средње име сваке Шкорпије, а овај викенд, од 12. до 14. јуна, донијеће вам прилику да ту енергију усмјерите у нешто заиста трансформативно. Док се други баве површним разговорима, Шкорпија ће се дубоко позабавити рјешавањем мистерија које им већ неко вријеме окупирају умове.
Било да је у питању тајни пројекат на послу или компликована породична веза, ваша интуиција ће бити на врхунцу, омогућавајући вам да видите шта други крију иза кулиса. Не бојте се своје страствене природе, јер ће вам она помоћи да изађете као побједник из деликатне ситуације овог викенда.
Субота доноси емотивно набијену атмосферу. Шкорпије, могли бисте се наћи усред страствене свађе која ће се, упркос почетним варницама, завршити дубљом везом са вољеном особом. Ако сте слободни, неко кога сматрате само познаником могао би вам открити своја права осјећања, остављајући вас да размишљате о могућој заједничкој будућности.
Ваша мистериозна аура биће магнет за људе, али будите селективни у погледу тога коме отварате своје срце. Нису сви спремни за дубину коју Шкорпија нуди, зато останите вјерни својим инстинктима и не снижавајте своје стандарде због тренутне досаде.
Иако је викенд, у недјељу би Шкорпије могле да добију важне вијести на послу или информације које ће значајно утицати на развој њихове каријере. То може бити имејл који дуго чекате или позив колеге који нуди сарадњу на узбудљивом пројекту.
Мудро користите ове информације и немојте их одмах свима објављивати – нека ваша предност остане ваша тајна још неко вријеме.
Што се тиче здравља и безбједности, будите опрезни у саобраћају и током физичких активности, јер непромишљеност може довести до лакших повреда. Завршите вече у миру, уз музику или филм који одговара вашем тренутном расположењу, омогућавајући себи да се потпуно искључите из спољашњег свијета прије него што започнете нову недјељу.
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