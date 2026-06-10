Ови знакови су рођени за луксуз, али им новац стално измиче

Аутор:АТВ
Коментари:0
Неки људи као да су рођени да живе луксузним животом. Воле квалитетне ствари, уживају у финој храни, сањају о путовањима из снова и тешко им је да одоле луксузним ситницама које им улепшавају свакодневицу. Међутим, иако имају истанчан укус за све лијепо и скупо, новац често не остаје дуго на њиховим рачунима.
Према астрологији, одређени хороскопски знаци су посебно склони трошењу на задовољства, због чега се често налазе у ситуацији када им финансије измакну контроли.
Лавови воле да остављају утисак и ретко ће штедети на стварима које их чине посебним. Привлаче их луксузни брендови, елегантна одјећа, ексклузивни догађаји и све што им омогућава да заблистају. Иако знају како да зараде, често троше брзо којом новац стигне. Њихова жеља да уживају и покажу свој успех понекад их доводи до непотребних трошкова због којих касније жале.
Ваге имају јак осјећај за естетику и тешко им је да одоле лијепим стварима. Било да је у питању уређење дома, мода или гастрономски ужици, оне увек бирају квалитет и елеганцију. Проблем настаје када жеља за хармонијом и лепотом надвлада практичност. Ваге често купују ствари које им заправо нису потребне, а њихови рачуни то брзо осете.
Стријелци можда нису опседнути луксузним предметима, али воле луксузна искуства. Путовања, авантуре, концерти и спонтани изласци често имају предност над штедњом. Њихова животна филозофија заснива се на уверењу да новац постоји да би се трошио на успомене и искуства. Због тога се често налазе без финансијске резерве за непредвиђене ситуације.
Бик је знак који највише воли удобност. Квалитетна храна, мекани покривачи, лијепо уређени простори и врхунски производи за њих нису луксуз, већ неопходност. Иако су познати по својој способности управљања новцем, њихова слабост за задовољство их често доводи до тога да потроше више него што су планирали. Када виде нешто што им пружа осјећај задовољства, тешко ће одолети куповини.
Рибе воле да сањају о бајковитом животу, а понекад се понашају као да финансијска ограничења не постоје. Склоне су импулсивној куповини и често троше емотивно. Ако им нешто подигне расположење или их накратко одвуче од свакодневице, без много размишљања ће посегнути за новчаником. Управо зато им новац може нестати брже него што су очекивали.
(индекс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
7 ч0
Занимљивости
12 ч0
Занимљивости
14 ч0
Занимљивости
23 ч0
Занимљивости
5 ч0
Занимљивости
7 ч0
Занимљивости
12 ч0
Занимљивости
14 ч0
Најновије
22
28
22
21
22
11
21
47
21
37
Тренутно на програму