Пет хороскопских знакова у којима су рођене најмудрије жене

Аутор:АТВ
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Неке жене као да имају чаробни кључ за све животне браве. Звијезде су им подариле мир и доброту, па су најмудрије жене управо оне које кроз живот корачају хладне главе и чистог срца.
Њима је у природи записано да се лако изборе са сваком невољом.
Астролози су дуго проучавали Зодијак и издвојили пет знакова у којима се рађају даме које ријетко гријеше и увијек знају како да се снађу.
Жене рођене у овом земљаном знаку посједују урођену озбиљност, смиреност и разборитост, што их чини једним од најмудријих припадница Зодијака. Држе се изреке „три пута мјери, једном сијеци“, па зато готово непогрешљиво доносе исправне одлуке.
Каријеру и емотивну везу жена рођена у знаку Јарца никада не гради на пречац. Вриједна је, упорна и марљива, а своје квалитете постепено и стрпљиво намеће уз много мудрости. Жене Јарчеви боље од многих знају да „све дође кад му је вријеме“, па смирено прихватају поклоне судбине. На крају од живота добију све што желе.
Оне су међу најфасцинантнијим дамама Зодијака, а уз то посједују и посебну мудрост. То су жене са ставом, које увијек и о свему имају своје мишљење, али га никада не намећу другима.
Не сматрају да су увијек у праву. Ако схвате да са неким не могу разговарати јер није спреман да прихвати другачије ставове, једноставно ће се повући.
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Водолије се не расправљају о ситницама и никада не покушавају да мијењају друге. Све у животу прихватају онаквим какво јесте и својом мудрошћу проналазе начин да сваку ситуацију учине пријатнијом и мање стресном.
Њихова рационалност је уједно и њихова највећа предност. Жене рођене у овом земљаном знаку веома су разумне и стрпљиве.
Животним ситуацијама често приступају као посматрачи, па су у стању да их сагледају из потпуно другог угла и пронађу најбоље рјешење. Захваљујући способности да се ставе у туђу кожу, много тога виде и разумију.
Жена Дјевица саздана је од мудрости и смирености. Има изражену способност контроле емоција, али упркос снази и самопоуздању дјелује њежно и женствено.
Жене рођене у знаку Бика спадају међу најбоље домаћице, али и најстрпљивије даме. Ако вам је заиста потребан мудар савјет о љубави или односима, обратите се жени Бику.
Оне своје искуство и знање радо дијеле са другима. Одишу унутрашњим миром и добротом, а своју топлину великодушно преносе на околину.
Жена Бик често је муза свом мушкарцу јер увијек подржава његове амбиције и представља поуздан ослонац у животу. Мало је оних које ће партнеру радије и искреније дати мудар савјет.
Жене Овнови веома су одговорне и вјерују да држе све конце живота у својим рукама. Стрпљиво и уздигнуте главе подносе све тешкоће које им судбина наметне.
Радо помажу другима и брину о људима које воле. Жена Ован је особа на коју се њени најближи увијек могу ослонити.
Без сумње, међу најмудријим су женама када је ријеч о рјешавању туђих проблема, јер увијек знају како да пронађу прави пут кроз море изазова, преноси Глас Српске.
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