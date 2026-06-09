Ови знакови се радују туђој несрећи

Аутор:АТВ
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Скоро сви су барем једном осјетили мало задовољства када неко кога су хвалили на крају не успије или када се испостави да су све вријеме били у праву.
Иако већина људи нерадо признаје таква осјећања, астрологија сугерише да неки хороскопски знаци теже сакривају своје задовољство док гледају како се други суочавају са посљедицама својих одлука.
Ово није нужно ствар злобе. Понекад је то осјећај да је сопствена процјена била исправна, понекад је то такмичарски дух, а често је то радозналост која не може да одоли доброј причи. Управо зато ова три знака имају репутацију да са посебном пажњом прате успоне и падове других.
Шкорпије ријетко претерано ликују, али им је тешко да сакрију своје задовољство када се покаже да су у праву. Због своје јаке интуиције и способности да унапред предвиде развој догађаја, често упозоравају људе око себе на могуће посљедице одређених одлука.
Ако их неко игнорише, а њихова предвиђања се остваре, Шкорпија неће пропустити прилику да их подсјети на то. Задовољство које тада осјећају не нужно долази од туђе несреће, већ од потврде сопствене процјене. Реченица „Рекао сам ти да ће се ово десити“ често им пролази кроз главу.
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Иако споља дјелује хладно, иза таквог става често се крије фрустрација јер вјерује да су се проблеми могли избјећи да су га други на вријеме послушали.
Близанци су знак који воли информације, приче и друштвена дешавања. Када чују за нечији неочекивани неуспјех или животни преокрет, имају снажну потребу да о томе разговарају. Разлог није жеља да некоме науде, већ њихово интересовање за туђе приче и оно што се крије иза њих.
Брзо ће подијелити вијест са пријатељима и породицом, анализирајући сваки детаљ и позадину приче. Због тога понекад може изгледати као да уживају у туђим проблемима више него што би требало.
Међутим, за разлику од неких других знакова, Близанци се не задржавају дуго на таквим темама. Једног дана могу сатима да разговарају о нечијем неуспјеху, а већ сљедећег дана ће га потпуно заборавити. Занима их прича, а не патња других.
Дјевице су изузетно аналитичне и склоне поређењима, посебно када је у питању посао, каријера и лична достигнућа. Неуспех некога кога доживљавају као конкуренцију може им донети одређену количину задовољства, али из разлога другачијих него што би у почетку могле да помисле.
За Дјевицу је сваки неуспех прилика да нешто научи. Док други само посматрају шта се догодило, она детаљно анализира узроке, проучава грешке и процењује лоше одлуке како би се сјетила шта треба избјегавати.
Због свог прагматичног приступа, често туђе неуспехе види као примјере из којих може да научи лекцију. Зато понекад делује претјерано заокупљено туђим проблемима, иако првенствено покушава да из њих извуче корисну лекцију за себе.
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