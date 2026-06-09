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Дневни хороскоп за 9. јун: Шта звијезде данас поручују?

Аутор:

АТВ
09.06.2026 07:31

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Хороскоп
Фото: pexels/Pavel Danilyuk

Шта нам звијезде доносе данас?

Ован

На послу се отвара могућност за краће путовање. У љубави, заузети рјешавају ситан неспоразум око заједничког слободног времена, док слободни покрећу разговор са особом коју дуго познају. Мање се излажите сунцу.

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Бик

Успјешно приводите крају компликован пројекат, што вам доноси велико олакшање. Емотивни односи су стабилни, али бисте могли да изненадите партнера неочекиваном идејом. Слободни на послу примјећују погледе некога ко им се потајно диви. Осјећате се витално и снажно.

Близанци

Данас проналазите рјешења за компликоване ситуације, па вам се колеге обраћају за помоћ. У вези је потребно више узајамног повјерења како бисте превазишли проблеме. Слободни добијају изненадну поруку од пријатеља који предлаже заједнички излазак. Потребно вам је више сна.

Рак

Финансијска ситуација се поправља захваљујући непланираном приливу новца. Заузети уживају у романтичној шетњи и дугим разговорима. Слободни осјећају лептириће у стомаку због особе коју су тек недавно упознали. Могући су проблеми са варењем.

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Лав

Притисак на радном мјесту расте, али ваша енергија помаже да све обавезе завршите. Партнер планира заједничко путовање и једва чека да вам изнесе детаље. Слободни привлаче пажњу гдје год да се појаве својом харизмом. Смањите унос слаткиша.

Дјевица

Дан је идеалан за организацију и прављење дугорочних пословних планова. У љубави, заузети доживљавају прелијепе тренутке њежности, слободни ступају у контакт са особом која дијели њихов смисао за хумор. Унесите више магнезијума.

Вага

Успјешно балансирате између приватних обавеза и пословних захтјева. Емотивни односи се развијају у добром смјеру, слободни су склони маштању и не престају да мисле на нову особу. Могућа је пролазна прехлада.

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Шкорпија

Ваша интуиција је данас одлична, па је искористите при доношењу важних одлука. Заузети осјећају дубоку повезаност са вољеном особом, слободни добијају позив за кафу од некога ко им је већ дуго занимљив. Више се одмарајте.

Стријелац

Нове идеје које данас изнесете на састанку наићи ће на опште одушевљење. У љубави, вољена особа чини све како би вас орасположила након напорног дана. Слободни се сјајно забављају у великом друштву и шире позитивну енергију. Пазите на кичму при сједењу.

Јарац

Показујете велику одговорност на послу, што не пролази незапажено код људи. Заузети заједно са партнером планирају куповину неког већег уређаја за домаћинство. Слободни откривају да имају много заједничких тема са особом коју често срећу у теретани. Контролишите крвни притисак, преноси Глас Српске.

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Водолија

Дан доноси прегршт креативних рјешења и лакоћу у комуникацији. У емотивним односима коначно влада мир након периода који је био испуњен расправама, слободни су спремни да направе први корак. Избјегавајте брзу храну.

Рибе

Повољан је тренутак за потписивање важних уговора. Заузети уживају у припреми заједничке вечере са вољеном особом. Слободни се сусрећу са занимљивим погледом особе која им шаље суптилне сигнале. Могућа је исцрпљеност.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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