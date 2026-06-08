Тоалет папир одлази у прошлост, овај модел преузима Европу

Аутор:АТВ
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Купатила широм свијета пролазе кроз технолошку револуцију, а један уређај све чешће постаје незаобилазан дио модерних домова.
Реч је о паметним тоалетима који комбинују функције класичне WC шоље и бидеа, а многи вјерују да би управо они могли да смање, па чак и потпуно замјене употребу тоалет папира.
Оно што је годинама било карактеристично за Јапан и друге азијске земље данас постаје све популарније и у Европи и Америци. Разлог је једноставан - корисници желе већу хигијену, више удобности и практичнија рјешења за свакодневни живот.
Паметни тоалети, познати и као "washlet" системи, користе млаз воде за одржавање личне хигијене након коришћења тоалета. Већина модела омогућава подешавање температуре воде, јачине млаза и положаја прскалице.
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Напредније верзије имају додатне функције попут топлог ваздуха за сушење, гријаних сједишта, аутоматског подизања поклопца, сензора покрета и система за самостално чишћење.
Због тога их стручњаци сматрају једним од најбрже растућих трендова у опремању купатила.
Једна од главних предности паметних тоалета јесте смањена потреба за тоалет папиром. Прање водом сматра се ефикаснијим и нежнијим начином одржавања хигијене, па многи корисници након коришћења користе минималне количине папира или га уопште не користе.
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Иако је тешко очекивати да ће тоалет папир потпуно нестати у скорије вријеме, стручњаци сматрају да ће његова потрошња у домаћинствима која користе ове системе бити знатно мања.
Мања употреба тоалет папира значи и мању потрошњу дрвета, воде и енергије потребне за његову производњу. Управо због тога паметни тоалети привлаче пажњу људи који желе да смање свој утицај на животну средину.
Све више произвођача промовише ове уређаје као дио одрживог и еколошки одговорног начина живота.
Паметни тоалети представљају само један дио ширег тренда аутоматизације дома. Купатила будућности све чешће укључују бесконтактне славине, паметна огледала, сензоре потрошње воде и уређаје који штеде енергију.
Ипак, стручњаци подсјећају да ни најмодернија технологија не може да замијени редовно чишћење и одржавање. Без обзира на напредне функције, хигијена купатила и даље зависи од редовне дезинфекције и правилне употребе.
Све већа популарност паметних тоалета показује да се навике потрошача мењају и да технологија постаје саставни дио свакодневног живота. Остаје да се види да ли ће тоалет папир заиста отићи у историју, али је сигурно да купатила више неће изгледати исто као некада.
(б92)
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