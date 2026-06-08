Јувентус жели Мартинеза

Аутор:АТВ
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Јувентус ово љето ставља Емилијана Мартинеза као главни приоритет у прелазном року, јавља Фабрицио Романо.
Преговори између клуба из Торина и Астон Виле су започети, а Јувентус планира да настави разговор упркос томе што Мартинез тражи велику плату.
Романо пише и да је голман Тотенхема Викарио и даље опција за довођење.
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