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Јамал спреман за почетак Мундијала

08.06.2026 18:47

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Јамал спреман за почетак Мундијала
Фото: Tanjug/AP/Manu Fernandez

Селектор Шпаније Луис де ла Фуенте изјавио је да очекује да Ламин Јамал, Нико Вилијамс и Виктор Муњос буду спремни за меч првог кола групе Х на Мундијалу.

Шпанци играју против Зеленортских Острва, а меч је заказан за 15. јуна у Атланти.

Шпански медији подсјећају да Јамал, Вилијамс и Муњос имају проблема са повредама.

"Опоравак тројице играча иде по плану. Они прате специфичан план тренинга. Ако наставе овако, очекујемо да сва тројица буду на располагању за прву утакмицу 15. јуна", изјавио је Де ла Фуенте на конференцији за медије у Пуебли, пренио је званични сајт Фудбалског савеза Шпаније.

Јамал, Вилијамс и Муњос су остали у репрезентативном тренинг кампу Шпаније у Чатаноги, док је остатак националног тима отпутовао у Пуеблу где ће сутра одиграти пријатељски меч против Перуа.

"За нас је то врло важна утакмица и нећемо ју третирати као припремни меч. Дуел против Перуа враћа нас у реалност Мундијала. Ово путовање је добро за нас. То није само прилика да фудбалерима пружимо прилику да играју, већ још један тест за наш тим прије почетка СП. Гледали смо недавне утакмице Перуа. Веома су борбени и упорни, а сутрашња утакмица биће веома захтјевна", навео је Де ла Фуенте.

Поред Шпаније и Зеленортских Острва у групи Х на СП се налазе још Уругвај и Саудијска Арабија, преноси Танјуг.

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Тагови :

Ламин Јамал

Шпанија

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