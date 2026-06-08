Незапамћен скандал: ''Одузмите Барси трофеје, платили су милионе судијама

Аутор:АТВ
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Флорентино Перез не одустаје од борбе против Барселоне у случају "Негреира“, а према писању шпанских медија, предсједник Реал Мадрида отишао је корак даље и од УЕФА затражио драстичне мјере против највећег ривала!
Први човјек "краљевског клуба“ још средином маја, током конференције на којој је најавио кандидатуру за нови предсједнички мандат, поново је отворио тему афере која годинама потреса шпански фудбал.
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Ријеч је о случају Хосеа Марије Енрикеса Негреире, некадашњег потпредсједника Судијске комисије, чијим су компанијама из Барселоне током 18 година уплаћена укупно 8,4 милиона евра.
Перез је тада поручио да се ради о највећем корупционашком скандалу у историји фудбала и најавио да ће УЕФА доставити опсежну документацију.
"Како да заборавимо највећи случај корупције у историји фудбала? Припремили смо досије од 500 страница који ће бити послат УЕФА по завршетку такмичења. Већ смо разговарали са њима, јер овакав случај нема преседан у свјетском фудбалу", изјавио је Перез.
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Према наводима листа "АС", поменути досије већ је прослијеђен европској кући фудбала, а уз њега је стигао и захтјев без преседана. Реал Мадрид тражи да УЕФА повуче или престане да званично признаје трофеје које је Барселона освојила у периоду док су трајале исплате Негреири.
У питању је период од 2001. до 2018. године, током којег је каталонски гигант освојио девет титула првака Шпаније, шест трофеја Купа краља и седам пехара Суперкупа Шпаније.
Случај Негреира и даље је предмет истраге у Шпанији, док из Барселоне од почетка одбацују све оптужбе и тврде да никада нису покушавали да утичу на суђење.
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У међувремену, тензије између два највећа шпанска клуба не јењавају, а најновији потез Реал Мадрида могао би додатно да продуби један од највећих ривалитета у свјетском спорту.
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