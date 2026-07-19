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Пао Фејсбук! Корисници масовно пријављују проблем

Аутор:

АТВ редакција
19.07.2026 10:29

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Фејсбук
Фото: pexels/Brett Jordan

Друштвена мрежа Фејсбук од јутрос биљежи проблеме. Бројни корисници пријављују да од‌једном не могу да приступе својим налозима.

Проблеми су почели око 10 часова по нашем времену, а жалбе непрекидно стижу и за мобилну апликацију, али више за десктоп верзију.

Корисници пријављују да на својим рачунарима виде бијели екран када покушавају да приступе Фејсбуку.

"Мени пријављује да ми налог тренутно није доступан", жалили су се корисници.

Проблем са приступом имају корисници широм Балкана.

У овом тренутку није познато шта се догађа.

(Телеграф)

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Тагови :

Фејсбук

друштвене мреже

проблеми

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