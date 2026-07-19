Пао Фејсбук! Корисници масовно пријављују проблем

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Друштвена мрежа Фејсбук од јутрос биљежи проблеме. Бројни корисници пријављују да одједном не могу да приступе својим налозима.
Проблеми су почели око 10 часова по нашем времену, а жалбе непрекидно стижу и за мобилну апликацију, али више за десктоп верзију.
Корисници пријављују да на својим рачунарима виде бијели екран када покушавају да приступе Фејсбуку.
"Мени пријављује да ми налог тренутно није доступан", жалили су се корисници.
Проблем са приступом имају корисници широм Балкана.
У овом тренутку није познато шта се догађа.
(Телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Наука и технологија
21 ч0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
2 д0
Најновије
13
38
13
27
13
16
13
05
12
45
Тренутно на програму