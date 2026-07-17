Београд приступио свемирском програму Артемис

Аутор:АТВ редакција
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Србија је у сједишту НАСА у Вашингтону званично приступила америчком свемирском програму Артемис, међународном оквиру за одговорно и мирнодопско истраживање и коришћење свемира.
Споразум о приступању потписао је министар спољних послова Србије Марко Ђурић и поручио да је ријеч о историјском дану за српску науку.
Из Стејт департмента оцијенили су да односи САД и Србије улазе у нову еру усмјерену ка будућности, као и заједничкој посвећености изградњи безбједније и просперитетније будућности, те да је Србија постала 69. држава потписница тог међународног оквира.
Церемонији потписивања присуствовали су и замјеник администратора НАСА Мет Андерсон, помоћник државног секретара САД за океане, међународна питања животне средине и науке Весли Брукс, као и амбасадор Србије у Вашингтону Драган Шутановац, јавио је РТС.
Ђурић је рекао да је ово историјски дан за српску науку, истичући да су на овај начин широм отворена врата српским институтима, научницима, индустрији да узму учешће у свемирском програму.
Рекао је да то омогућава да Србија са САД сарађује и у области најсофистициранијих технологија када је ријеч о повезивању науке.
Поздравио је то што се споразум о програму Артемис чврсто ослања на Уговор о свемиру из 1967. године и шири корпус међународног права који, како је рекао, деценијама усмјерава мирољубиво истраживање свемира.
"Посебну инспирацију црпимо из наслеђа научника и инжењера српског порекла чија је стручност допринела програму `Аполо`, једном од највећих достигнућа човечанства”, рекао је Ђурић на церемонији, те подсјетио на допринос Дејвида Вујића.
Брукс је рекао да потписивање споразума Артемис значи увод у данашњи први стратешки дијалог између САД и Србије у Стејт департменту.
"Срби у Америци одиграли су кључну улогу у НАСА програму `Аполо`. Данашњим потписивањем Споразума, Србија надограђује то партнерство и придружује се широј групи потписница које раде на спровођењу наших вриједности и начела у пракси", рекао је Брукс.
Андерсон је поручио да ће се Америка вратити на Мјесец и покренути златно доба истраживања и открића, што захтијева способне партнере и заједничку посвећеност одговорном истраживању, те да се радује сарадњи у свемиру са Србијом.
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