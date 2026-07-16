Уводе се нова правила: Милиони младих могли би да остану без омиљених апликација!

Аутор:АТВ редакција
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Влада Велике Британије покренула је иницијативу којом би тинејџерима од 16 и 17 година било ограничено коришћење друштвених мрежа током ноћи.
Према приједлогу, платформе као што су Инстаграм, ТикТок и Јутјуб аутоматски би биле недоступне у периоду од поноћи до шест часова ујутру. Ријеч је о једној од најамбициознијих мјера које британске власти разматрају како би смањиле вријеме које млади проводе пред екранима.
Циљ ове мјере је да млади проводе мање времена на телефонима током касних сати и да се ублажи негативан утицај прекомјерног коришћења дигиталних платформи. Ипак, постоји могућност да корисници сами искључе ову опцију кроз подешавања својих налога, што је изазвало бројне реакције. Управо због тога многи доводе у питање колико би овакво ограничење заиста било ефикасно у пракси.
Британска секретарка за технологију Лиз Кендал навела је да би нова правила требало да допринесу квалитетнијем сну, већој концентрацији и више времена које млади проводе са породицом и пријатељима. Према њеним ријечима, циљ није само ограничавање приступа, већ стварање сигурнијег дигиталног окружења за дјецу и тинејџере. Власти сматрају да би овакав приступ могао позитивно да утиче и на ментално здравље младих.
Поред ноћног ограничења, власти желе да технолошке компаније уклоне или ограниче функције које подстичу дуготрајно коришћење апликација. Међу њима су аутоматско пуштање садржаја и бесконачно помјерање објава, које кориснике често задржавају дуже него што су планирали. Ове функције већ годинама су предмет критика стручњака због начина на који утичу на навике корисника.
Иако влада сматра да би предложене мјере могле да донесу користи младима, дио политичара и организација за заштиту дјеце оцјењује да оне нису довољно снажне. Конзервативна посланица Лаура Трот истакла је да ограничење које тинејџери могу сами да искључе вјероватно неће имати велики ефекат. Критичари сматрају да би без обавезне примјене правила њихов утицај могао остати веома ограничен.
Сличне примједбе стигле су и од стручњака за безбједност дјеце на интернету. Енди Бароуз из „Фондације Моли Роуз“ оцијенио је да предложене промјене представљају низ одвојених потеза, а не свеобухватан приступ заштити младих у дигиталном свијету. Он упозорава да су потребне системске промјене које би дугорочно рјешавале проблем.
Поједини стручњаци истакли су да ноћна забрана може имати и негативне стране. Посебно је указано на могућност да би нека рањива дјеца могла изгубити приступ друштвеним мрежама које им током ноћи служе као извор подршке, информација или контакта са другима. Због тога поједини експерти траже да се уведу изузеци за одређене ситуације.
Влада је спровела пробно истраживање међу око 300 тинејџера, које је показало да су ноћна ограничења највише утицала на побољшање сна и квалитетнију комуникацију у породици. Међутим, стручњаци упозоравају да је узорак био мали и да не даје потпуну слику дугорочних посљедица оваквих мјера. Сматрају да су потребна обимнија истраживања прије доношења коначних одлука.
Британска влада планира да приједлоге представи парламенту до краја године. Идеја је да нова правила почну да се примјењују заједно са најављеном забраном приступа одређеним друштвеним мрежама за млађе од 16 година, која би требало да ступи на снагу наредног прољећа. Уколико буду усвојене, мјере би могле да постану примјер и другим европским државама.
Дебата о овим промјенама показује колико је тешко пронаћи равнотежу између заштите младих и њиховог права на коришћење дигиталних платформи. Док једни сматрају да су строжа правила неопходна, други упозоравају да ограничења морају бити пажљиво осмишљена како не би створила нове проблеме. Исход расправе могао би да утиче на будући начин регулисања друштвених мрежа и у другим земљама.
(Курир)
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