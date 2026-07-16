"Европа се опет тресе због Кине": Истиче договор о ријетким металима, ЕУ формира радну групу

Аутор:АТВ редакција
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Европска унија формира хитну радну групу која ће се бавити кризама, укључујући, како наглашавају, могући трговински сукоб са Кином, док се приближава истек рока у вези са контролом извоза кључних ријетких метала.
Група, коју ће чинити званичници водећих ресора Европске комисије, имаће задатак да предвиђа будуће кризе и реагује на њих у свијету који постаје све нестабилнији, изјавила су три званичника, преноси "Фајненшел тајмс".
Европска унија припрема се за могући "трговински рат" са Кином у октобру, када би Пекинг могао поново да уведе ограничења на извоз ријетких метала, који су од кључног значаја за прерађивачку индустрију.
Кина обезбјеђује 66 одсто укупне свјетске производње из рудника и 88 одсто глобалне прерађене понуде ријетких метала.
"Циљ је да будемо флексибилнији и спремни да се бавимо питањима која препознамо као проблем", рекао је један високи званичник.
Радна група ће тражити алтернативне изворе снабдијевања и, по потреби, користити средства Европске уније како би се обезбиједио континуитет испорука, навео је други званичник.
Европски комесар за трговину Марош Шефчович упозорио је Пекинг да ће Брисел предузети мјере уколико не буде напретка у смањењу трговинског дефицита, који расте за милијарду евра дневно.
ЕУ зависи од кинеских добављача чипова који се користе, између осталог, у аутомобилској индустрији.
Недостатак полупроводника у октобру, након спора између холандске владе и кинеског власника великог произвођача "Нексперија", приморао је Унију да привремено ублажи санкције према другом кинеском добављачу, након што је аутомобилска индустрија упозорила да ће остати без залиха.
Један од званичника рекао је да ће Кина бити само један од фокуса нове групе, која би први састанак требало да одржи у септембру.
Радну групу чиниће запослени из ресора задужених за индустрију, трговину, финансијске услуге, развојну помоћ и економију, као и из централне јединице која је непосредно под контролом председнице Европске комисије Урсуле фон дер Лајен.
Фон дер Лајен је обећала да ће водити "геополитичку Комисију", али се она до сада углавном налазила у позицији да реагује на догађаје, умјесто да их обликује.
ЕУ се током протекле године суочила са царинама америчког предсједника Доналда Трампа, ратом у Ирану који је угрозио снабдијевање енергентима, као и несташицом ђубрива која би могла да смањи производњу хране.
Кинески предсједник Си Ђинпинг пристао је прошлог октобра, након састанка са Трампом, да на годину дана укине забрану извоза појединих магнета од ријетких метала и сировина, али тај договор истиче касније ове године.
Кина је увела и систем дозвола, према којем су европски купци морали да подносе захтјеве и достављају податке о производним методама и својим купцима.
Иако се званичници надају да ће примирје бити продужено у октобру, истичу да морају да се припреме за најгори сценарио.
Очекује се да Европска комисија у септембру објави и предлог за рјешавање зависности у ланцима снабдијевања.
Према наводима особа упознатих са плановима, приједлог би требало да обухвати увођење извозне таксе на отпадни алуминијум, како би веће количине остале унутар Уније и биле рециклиране у нови метал, као и мјере за повећање рециклаже магнета од ријетких земаља у ЕУ.
Комисија такође ради на закону о диверсификацији, који би обавезао компаније да смање зависност од једног добављача одређених кључних сировина и компоненти.
"У оквиру континуираног интензивирања структурисаног дијалога са Кином, Комисија повећава учесталост редовне координације и унутрашњег рада између својих служби", рекао је портпарол ЕУ за трговину Олоф Гил.
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