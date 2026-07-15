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Позитивни трендови на тржишту рада: У Српској 1.399 запослених више него лани

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 12:33

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Посао разговор интервју
Фото: Pexel/ Vitaly Gariev

Укупан број запослених у Републици Српској закључно са 31. мартом износио је 290.727, што је у односу на март претходне године више за 0,5 одсто или 1.399 лица, саопштено је из Републичког завода за статистику.

У саопштењу се наглашава да је у односу на септембар 2025. године број запослених већи за 0,2 одсто или за 606 лица.

Од укупног броја запослених, њих 246.682 посао су добила у пословним субјектима, а 44.045 су предузетници и раде код предузетника.

Према облику својине, 85.728 запослених је у субјектима у државној својини, 176.917 у приватној својини, 266 у задружној, те 27.816 у мјешовитој.

Међу запосленима у овом периоду је 139.045 жена.

Када је ријеч о степену образовања, од укупно 246.682 запослених, 69.206 је са високом, 109.268 са средњом стручном спремом, квалификованих је 34.333, а неквалификованих 14.830.

У марту ове године у односу на исти мјесец лани забиљежен је раст броја запослених у 11 од 19 подручја, преноси Срна

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Тагови :

Републички завод за статистику

запосленост

Радници

приватни сектор

статистика

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