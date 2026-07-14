Велико интересовање за тракторе "Беларус"

Аутор:Сања Трифковић
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На имању породице Јовић ради се непрестано. Поврће, остале културе и бројна стока захтијевају пун ангажман свих чланова.
Посао на њиви олакшава механизација, а обнављање постојеће олакшали су програми Владе Републике Српске, зато Јовићи нису размишљали дуго када су се одлучили за пријаву за набавку трактора Беларус.
"То је била прилика да одвојим одређена финансијска средства, минимална тако могу да се изразим из разлога што сам платио само 40% учешћа, а све остало је регулисала држава., тако да ја могу да кажем да сам презадовољан са трактором. Однос цијене, квалитета и снаге је идеалан за наше потребе, за неке мале и средње произвођаче као и цијена одржавања тако да то је веома битна ставка у нашој производњи јер најлакше је у неку руку купити машину ипак када треба да се одржавају такви трактори мора се водити рачуна о одржавању и о цијени коштања самог трактора", рекао је Дражен Јовић, Бродац.
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Право на новчана средства подршке за набавку трактора "Беларус" могу да остваре физичка лица и самостални предузетници са пребивалиштем, односно сједиштем у Републици Српској, која обављају пољопривредну производњу на територији Републике Српске и која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава закључно са 15.мајом ове године, а чији носилац газдинстава је старости 40 година и млађи
На основу искустава претходних корисника који су набавили "Беларус" преко овог програма, велики је број оних који су већ првог дана објаве конкурса попунили апликацију".
Наставак је ово политике модернизације и улагања у младе произвођаче. Ово је други по реду програм за набавку трактора "Беларус". Све ово још један је показатељ одговорне политике и опредјељења Владе да улаже у пољопривредну производњу
"Нова 4 милиона, обезбиједили средства, суфинансираћемо 60 % набавку тих трактора и опет смо се опредијелили да то буде за младе пољопривредне произвођаче. Дакле сви они који су рођени 1986.и касније имају право да аплицирају, да конкуришу и остваре право да купе тај трактор... Само захтјев и профактура овлаштеног дистрибутера, да се јаве на јавни позив и нашој Агенцији за аграрна плаћања, да поднесу захтјев и да са тим можемо да идемо у даљу реализацију", рекао је Саша Лалић, помоћник министра пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
Корисници којима су одобрена средства врше авансну уплату средстава код овлаштеног дистрибутера у износу од 40 одсто од укупне вриједности трактора исказане на предрачуну у року не дужем од 30 дана од објављивања ранг листе. Средства подршке за набавку трактора "Беларус" одобравају се у износу од 60 одсто од укупне вриједности трактора и исплаћују се на рачун овлаштеног дистрибутера.
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