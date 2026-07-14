У Српској поново у расту цијене горива

Аутор:Валерија Илић
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Није дуго трајао оптимизам снижавања цијена горива на бензинским пумпама у Српској. Цијена нафте порасла је на више од 86 долара по барелу након новог распламсавања сукоба између САД и Ирана, тако да нове цијене можемо очекивати и у Српској.
Тренутна цијена најтраженијег деривата еуро дизела износи у просјеку од 2,79 до 2,85 марака. Фокус је обезбјеђивање количина, а цијене се уклапају као и у остатку региона, јасни су нафташи.
"Данашње цијене за сутрашњи утовар када урачунамо трошак превоза, улазне цијене дистрибутерима су више од тренутних продајних цијена, то нам говори да нажалост у наредним данима можемо очекивати додатни раст деривата, будући да су котације јуче знатно расле и данас је настављен раст тако да нажалост реално је већ у наредним данима очекивати цијене преко 3КМ", рекао је Ђорђе Савић, предсједник Групације за промет нафтом и нафтним дериватима при Привредној комори Републике Српске.
Законом је прописана казна од 8.000КМ за правно лице, 4.000КМ за одговорно лице у правном лицу и 5.000КМ за предузетника уколико се у формирању цијена не придржавају прописаних маржи.
"Инспектори ће и дање у фокусу свог дјеловања имати формирање цијена течних нафтних горива, како у велепродаји тако и у малопродаји, подсјетићу да су трговци дужни да се придржавају маржи које је Влада Републике Српске утврдила својом одлуком, а све у циљу заштите економски интереса грађана и животног стандарда грађана", рекла је Душанка Николић, портпарол Инспектората Републике Српске.
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"Луда кућа, луда кућа, не прате тржиште, не прате ништа, него по свом хиру, али не власт, него они испод власти, они који имају гориво, они раде шта хоће", кажу грађани.
"Што се тиче цијене стварно је прескупо, у односу на наша примања", додају грађани.
Ово је једна неозбиљна лутрија, јасан је Љубоја, како каже потребан је нови геостратешки и геополитички баланс који ће одредити цијену енергената. У свијету више не постоји слободна трговина и слободно тржиште, нити слободна пловидба међународним водама, многе норме слободне трговине и међународног права више не важе.
"Колико ће то трајати, моје лично мишљење је да ће то потрајати, да једноставно поједине интересне групе заиста користе ову ситуацију и да ће инсистирати на нестабилности која ће да кажем вјероватно пренијети на 2027. годину, а неке прогнозе и процјене које сам слушао да престанком рата у заливу да ће доћи до враћања цијена енергената на претходни ниво није реално", рекао је Александар Љубоја, економиста.
Од берзи до бензинских пумпи пут је кратак, а рачун на крају увијек стиже грађанима. Јер када расте цијена горива, ријетко шта остаје исте цијене.
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