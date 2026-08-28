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Још једна тешка ноћ за Невесиње: Ватра не мирује, људи се грчевито боре

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Аутор:

Теодора Бјелогрлић
28.08.2026 22:57

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Велики пожар код Невесиња
Фото: АТВ

Још једна тешка ноћ за невесињске ватрогасце. Ватра у Кнежаку и даље не мирује пожар је активан на појединим дијеловима.

Ватрогасци и мјештани су на терену и воде борбу са ватреном стихијом.

У Невесињу је активан и још један пожар у мјесту Бијења.

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Тагови :

Невесиње

пожар

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