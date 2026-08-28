Упозорење за грађане: Не уносите податке, шири се СМС са лажним саобраћајним казнама

Грађанима БиХ почеле су стизати сумњиве поруке у којима се преваранти представљају као Министарство унутрашњих послова и полицијске службе те од примаоца траже да путем достављеног линка плате наводну казну за прекорачење брзине.

Редакцији портала ЦрнаХроника су достављени примјери порука и странице на коју води линк, а ријеч је о веома увјерљивом покушају преваре. Преваранти користе назив и визуелни идентитет ИДДЕЕА-е како би код грађана створили утисак да се налазе на службеној страници институције.

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У једној од порука наводи се чак и измишљени број предмета, ограничење брзине и наводно измјерена брзина возила. Пимаоцу се потом поручује да уплату мора извршити у кратком року како би остварио „50 посто смањења казне“.

Посебно је опасно што линк води на страницу која на први поглед подсјећа на службену страницу ИДДЕЕА-е. Међутим, домен приказан на достављеним фотографијама завршава на „гоув-ба.цам“, што је јасан знак за узбуну и није службени домен институција Босне и Херцеговине.

На лажној страници од грађана се најприје тражи унос регистарске ознаке возила, након чега се приказују наводни подаци о прекршају, износ казне и могућност остваривања попуста.

У примјеру који је достављен приказана је казна од 270 КМ, односно 135 КМ уз наводни попуст од 50 посто. Након тога отвара се образац за „сигурно плаћање“ у који жртва треба унијети име власника картице, број банковне картице, датум истека и ЦВВ сигурносни код.

Управо је то један од кључних показатеља фишинг преваре чији циљ може бити прибављање података с банковне картице и њихова злоупотреба.

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Грађанима се савјетује да не отварају достављени линк, не уносе регистарске ознаке нити било какве личне или банковне податке и не врше уплату. Сумњиву поруку најбоље је избрисати и означити као нежељену.

Ако је неко већ унио податке своје банковне картице на оваквој страници, потребно је што прије контактирати банку која је издала картицу, затражити њену блокаду и пријавити случај надлежној полицијској или сајбер јединици.

Преваранти све чешће израђују странице које визуелно готово у потпуности опонашају службене портале, због чега је прије уношења било каквих података изузетно важно провјерити тачну интернетску адресу странице.