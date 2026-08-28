Ватрогасци извлаче повријеђене из аутомобила: Због тешке несреће саобраћај отежан

Аутор:АТВ редакција
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Због саобраћајне незгоде у мјесту Долац, на магистралној цести Витез – Травник, саобраћај се одвија отежано.
Возачима се препоручује додатни опрез и стрпљење приликом проласка овом дионицом. Према информацијама Вијести.ба, ватрогасци тренутно извлаче двије повријеђене особе из возила.
Друштво
Већа подршка обољелима од ријетких болести и њиховим породицама
Како је саопштено из БИХАМК-а, саобраћај се одвија кроз паркинг бензинске пумпе.
Више информација биће познато након обављеног увиђаја.
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