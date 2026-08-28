Logo

Ватрогасци извлаче повријеђене из аутомобила: Због тешке несреће саобраћај отежан

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 19:42

Коментари:

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Фото: АТВ

Због саобраћајне незгоде у мјесту Долац, на магистралној цести Витез – Травник, саобраћај се одвија отежано.

Возачима се препоручује додатни опрез и стрпљење приликом проласка овом дионицом. Према информацијама Вијести.ба, ватрогасци тренутно извлаче двије повријеђене особе из возила.

Већа подршка обољелима од ријетких болести

Друштво

Већа подршка обољелима од ријетких болести и њиховим породицама

Како је саопштено из БИХАМК-а, саобраћај се одвија кроз паркинг бензинске пумпе.

Више информација биће познато након обављеног увиђаја.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

Травник

Ватрогасци

Коментари (0)

Прочитајте више

Барон Трамп, син Доналда Трампа

Свијет

Иран запријетио Барону Трампу, сину америчког предсједника

3 ч

0
Кукуруз претрпио велику штету од суше

Економија

Суша узима данак у пољопривреди у Српској

4 ч

0
Пожар Омиш

Регион

Још једна жртва пожара у Омишу: Преминуо тешко повријеђени мушкарац

4 ч

0
Приказан је сунчан љетни дан у градском амбијенту, гдје асфалтирана стаза води кроз зелену површину према модерним пословним зградама у позадини, док се изнад њих протеже плаво небо прекривено великим, бијелим облацима.

Друштво

Објављена прогноза за наредних 15 дана

4 ч

0

Више из рубрике

Лажним линковима скидао новац: Затражен притвор за ухапшеног због преваре

Хроника

Лажним линковима скидао новац: Затражен притвор за ухапшеног због преваре

4 ч

0
МУП Српске: Пријетње бомбама у Бањалуци окарактерисане као тероризам

Хроника

МУП Српске: Пријетње бомбама у Бањалуци окарактерисане као тероризам

4 ч

1
Зграда Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.

Хроника

Огласио се УКЦ за АТВ о пријетњама бомбом

5 ч

1
Евакуација на УКЦ-у због пријетње бомбом

Хроника

У току противдиверзиони прегледи на УКЦ-у Српске

5 ч

5

  • Најновије

  • Најчитаније

22

57

Још једна тешка ноћ за Невесиње: Ватра не мирује, људи се грчевито боре

22

50

Србија демолирала Исланд

22

35

Шири се стравичан снимак: Адвокатица убијена усред дана

22

20

Упозорење за грађане: Не уносите податке, шири се СМС са лажним саобраћајним казнама

22

14

Теа хитно оперисана: Позната пјевачица завршила у болници

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима