Ватрогасци извлаче повријеђене из аутомобила: Због тешке несреће саобраћај отежан

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Због саобраћајне незгоде у мјесту Долац, на магистралној цести Витез – Травник, саобраћај се одвија отежано.

Возачима се препоручује додатни опрез и стрпљење приликом проласка овом дионицом. Према информацијама Вијести.ба, ватрогасци тренутно извлаче двије повријеђене особе из возила. Друштво Већа подршка обољелима од ријетких болести и њиховим породицама Како је саопштено из БИХАМК-а, саобраћај се одвија кроз паркинг бензинске пумпе. Више информација биће познато након обављеног увиђаја.

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