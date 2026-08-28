Додик: СНСД током 25 година није дозволио да разочара српски народ

Аутор:АТВ редакција
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СНСД током 30 година постојања 25 година води Републику Српску и многи су тиме задовољни, био је изложен разним притисцима али није дозволио да разочара српски народ, рекао је данас лидер странке Милорад Додик.
"Ми смо носили стратегију овог народа. Ми смо носили националну одговорност за Републику Српску, за српски народ, који није могао чак ни разумјети о каквим се процесима ради. Имали смо огромне непријатеље против себе, од НАТО савеза, Запада", напоменуо је Додик.
На обиљежавању три деценије постојања Градског одбора у Градишци, Додик је навео да СНСД готово 20 година непрестано побјеђује, да је 2006. дошао у парламент и у Владу Републике Српске и да нема намјеру да оде.
"Кад смо ступили на сцену, ступило је ново национално и државно руководство Републике Српске, које и данас траје. Жељка Цвијановић, многи други који су радили, од Рајка Кузмановића, покојног Милана Јелића, једне плејаде великог броја људи, Небојше Радмановића и других", навео је Додик.
Истакао је да има и грешака, али да СНСД нигдје није направио ону кардиналну и судбинску већ да се понекад направи нешто што није у реду.
"СНСД у својих 30 година постојања 25 година води Републику Српску, руководи њоме и многи су задовољни нама", рекао је Додик, пренијела је "Срна".
Додик је навео да се СНСД није осипао, само да су они фрустрирани отишли.
"Али СНСД није правио друге партије. СНСД је јачао", рекао је Додик.
Подсјетио је да је СНСД основан прије 30 година као бунт тог времена, жеља за нормализацијом и стабилизацијом након што је рат опустошио српски народ на овим просторима.
Указао је и да је Градишка једна од првих организација које су направили, да је од првог дана предсједник ове странке и да се на то одлучио са тадашњим саборцима, од којих многи нису међу живима, али им је захвалио.
Навео је да је у Градишци то Никола Крагуљ, без кога не би могла да се пише савремена историја овог града.
Предсједник Градског одбора СНСД-а у Градишци Зоран Аџић рекао је да је ово прослава 30 година упорног политичког рада, народне подршке, побједа, преданог односа и комуникације са грађанима и привредницима.
Ријеч је, каже, о једној епохи која је иза себе оставила огромне инфраструктурне пројекте на простору Градишке, те је захвалио Додику и најужем руководству странке јер су увијек имали разумијевање и подршку.
"Желим да поменем и да се заиста поклоним и захвалим господину Николи Крагуљу, који нас је учио, показивао правац како да радимо, комуницирамо и са грађанима и са привредницима града Градишке", навео је Аџић.
Истакао је да знају свој циљ, а то сљедеће побједе.
Градски одбор СНСД-а Градишка обиљежава 30 година од оснивања, а дружењу у Доњим Подградцима присуствују чланови, симпатизери и највиши функционери СНСД-а.
На оснивачкој Скупштини 10. маја 1996. године у хотелу "Козара" усвојен је Програм СНСД-а и Статутарна одлука и изабран Општински одбор.
На конститутивној сједници 11. маја 1996. године за предсједника Одбора изабран је Никола Крагуљ.
СНСД је у Градишци 1996. године бројао свега 80 чланова, данас у Градишци има око 6.000 чланова.
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