Након незапамћено ниских стигле промјене цијена прасића

Аутор:АТВ редакција
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Након дуго невиђене ниске цијене прасића у претходном периоду, сада је дошло до промјене на тржишту. Наиме, килограм живе ваге је поскупио за марку до двије.
Уназад двије седмице, килограм је био рекордно јефтин и коштао је између 4 и 5 КМ.
Тренутно, прасићи се преко огласа продају по 5 до 6,5 КМ за килограм живе ваге. Мањи прасићи коштају и по 8 КМ.
Цијена зависи од тежине, тако да прасићи од 25 до 30 килограма коштају око 6,5 КМ, а они од 35 до 40 килограма око 5 КМ. С друге стране, килограм живе ваге прасића тешких 20-25 килограма, кошта 8 КМ.
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Узгајивачи се се надали да ће цијена прасића у Српској кренути да расте негдје средином јула, али то се није десило.
"Ранијих година, цијена прасића је почињала да расте негдје средином јула,односно, по завршетку Петровског поста. То је, иначе, период кад се људи више окупљају и више славе. Самим тим, повећана је и потражња за прасићима што, опет, утиче на раст цијене", истичу узгајивачи и додају да ове године није била таква ситуација.
Како кажу, за очекивати је да цијена опет крене да пада, негдје средином септембра.
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Подсјетимо, цијена прасића највиша је уочи Ђурђевдана, а ове године ишла је и до 10 КМ по килограму живе ваге.
Недуго након ове славе, крећу појефтињења. Током љета, бар ранијих година, због пораста потражње, расла је и цијена.
Након завршетка љета, потражња за овом робом опет пада, и тако је све до пред зиму кад, опет, крећу славе, те новогодишњи и божићни празници. У том периоду, потражња опет расте, све до Светог Јована.
Подсјетимо, уочи Божића ове године килограм живе ваге прасића коштао је око 8 КМ.
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