Дио Рима проглашен ''црвеном зоном'' због безбједности: Улични криминал у порасту

Аутор:АТВ редакција
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Подручје око Колосеума је проглашено црвеном зоном због безбједности људи, а због пораста уличног криминала у центру Рима.
Након неколико насилних инцидената и неких ванредних полицијских контрола посљедњих недјеља, подручје Колосеума, Форум Романума и Коле Опио званично је постало "црвена зона" у главном граду, преноси Анса.
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Та одлука ступила је на снагу 24. августа и важиће четири мјесеца, а њен циљ је јачање безбједности у одређеним областима које карактеришу деградација и криминал.
У уредби, римски префект Ламберто Ђанини истиче постојање подручја погођених предаторским криминалом и трговином дрогом.
"Та дјела чине првенствено групе младих појединаца поријекла ван ЕУ" наводи се у уредби и додаје да је фактор који доприноси тим инцидентима отварање метро станице "Рома Колосео" на линији Ц, која повезује историјски центар са источним Римом.
Као врхунац инцидената описан је догађај од 1. јула ове године када је током нелегалне забаве на тргу Колосеум група од око 50 особа који нису држављани ЕУ пружила отпор и опколила локалне полицајце, и том пртиликом лакше повриједила двојицу карабињера.
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Истовремено, проширена је црвена зона око станице Термини.
(Танјуг)
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